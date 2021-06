Continúan buscando casos positivos

El Municipio sigue llevando adelante esta iniciativa con muy buena respuesta de los vecinos. Este miércoles estuvimos con el tráiler sanitario en la plaza de Villa Massoni, para detectar posibles casos de Covid-19 en la población y así evitar la propagación del virus.

Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Salud con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y la Secretaría de Desarrollo Humano, montó un triage en la vía pública con una respuesta muy positiva por parte de los vecinos del barrio.

A la par, el equipo municipal desplegó un trabajo territorial de visita a los vecinos casa por casa para, a través de un cuestionario, detectar aquellos casos sospechosos que son asintomáticos.

En el lugar se hicieron presentes el secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni y la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, quienes explicaron como desde el municipio se continúa reforzando la detección a través de la identificación de casos sospechosos, el testeo, y el seguimiento de las personas confirmadas; y, asimismo, la asistencia de otro tipo de necesidades que surjan entre los vecinos.

El Dr. Schiavoni también integrante del Consejo Asesor de Salud, manifestó cómo continúa la situación del sistema sanitario local: “La ocupación de camas esta semana se mantiene estable igual que el lunes. En la Clínica Santa Clara y del Carmen la terapia está a un 70% promedio y lo que es el acceso de guardia y camas generales estamos a un 60%. El Hospital siempre está un poco más cargado porque es regional y recibe patologías de todo tipo y tiene un par de camas liberadas en terapia en lo que es alta complejidad y la sala tiene un poco más de margen con un 80%”.

“Se trabajó mucho desde la Secretaría de Salud del Municipio con el Ministerio de Salud y con Región Sanitaria V y logramos que se empiece a bajar una cantidad significativa mayor de vacunas. Esta semana estamos cerca de las 5000 vacunas semanales. La gente que se tendría que haber vacunado el 19 y 20 de mayo y no pudo hacerlo porque los centros vacunatorios no habían recibido las dosis, están reprogramando los turnos. Si no reciben la notificación por mail o en la aplicación “Vacunate” pueden acercarse al Club Pellegrini para asesorarse y ver como se reprograman esos dos días. No es que se van a vacunar en el momento, sino que le van a decir cómo se reprograman” puntualizó Schiavoni respecto a las vacunas contra el Covid-19.

Por último, la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria explicó que la vacunación antigripal está regularizada y las vacunas se están aplicando en las unidades sanitarias municipales de barrio Bosch, Fonavi, Mariano Moreno, Porres, Covepam, Villa Angus y Lima. “Hay dosis suficientes, así que la gente puede acercarse. En caso de ser menor de 65 años y tener alguna enfermedad se solicita la orden del médico donde conste que patología de riesgo tiene. Si tiene más de 65 años sólo tiene que presentar el DNI. Embarazadas y niños menores de 2 años no deben presentar ninguna documentación. Se recomienda vacunarse con 14 días de diferencia entre vacuna Covid y antigripal”.