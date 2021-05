Nuevo abordaje sanitario buscando casos positivos

El Municipio continúa trabajando en la búsqueda de casos de COVID-19 positivos en los barrios

Este viernes se realizó un nuevo abordaje integral sanitario, como viene desarrollándose desde hace tres semanas en diversos barrios del partido de Zárate. En esta oportunidad se llevó a cabo en La Ponderosa y contó con la intervención de personal de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Humano y Promoción Social y de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

En el mismo, estuvo presente la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei y el Dr. Gustavo Moran, miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate.

La Dra. Mattei explicó como continúan estos abordajes municipales que tienen como objetivo la búsqueda, detección y aislamiento de casos de Covid-19: “seguimos casa por casa en La Ponderosa pero también en los barrios Pecorena y Covepam para tratar de abarcar la mayor cantidad de las zonas. Y también seguimos en los barrios anotando para la vacunación contra Covid para la gente que no tenga los medios para anotarse. Estamos abarcando no sólo el hisopado sino la promoción de la salud, para que los vecinos entiendan que tienen que estar alertas, y cuidarse”. Además, agregó que desde el Municipio se está haciendo un abordaje integral para la gente que no tiene acceso al sistema de salud o que requiere ayuda alimentaria o de medicación.

Por otro lado, el Dr. Gustavo Moran manifestó respecto a la situación del sistema sanitario local: “En Zárate hay una meseta de 100 pacientes más o menos en promedio, si seguimos con estos contagios ahora estamos al límite, pero en algún momento nos van a alcanzar. Camas y respiradores tenemos, lo que no tenemos es material humano. Hay poca gente que hace terapia y estamos muy cansados todos los que hacemos medicina en este momento. En la Clínica del Carmen hay un 70% de ocupación de terapia con camas en piso, en Santa Clara también, un 70% terapia con camas en piso. El Hospital está más complicado con un 95% de ocupación tanto en piso como en terapia y la terapia tanto de Covid como polivalente”.

Finalmente, habló de la campaña de vacunación contra el Covid-19 impulsada por el gobierno nacional: “están llegando 5 millones de vacunas. Hay 11 millones y medio de vacunados, y con estos 5 millones van a haber 18 millones en Argentina. Pero además tenemos que sumarle unos 3 millones de infectados que se recuperaron y tienen inmunidad natural que es como si fuera una dosis de vacuna, la primera dosis. Es decir que, si nosotros logramos que ahora el laboratorio Richmond haga las vacunas en Argentina o algún otro laboratorio, vamos a tener en septiembre y octubre gran cantidad de la población vacunada, y eso es importante.