El Consejo Asesor de Salud acompañó un nuevo abordaje sanitario

Por tercera semana consecutiva el Municipio busca casa por casa casos de COVID-19 positivos.

Este miércoles, en barrio Bosch y Las Violetas, se realizó un nuevo abordaje integral sanitario, que tiene como objetivo la búsqueda, detección y aislamiento de casos de Covid-19, para aumentar las medidas preventivas y evitar contagios entre la población. En el mismo, participó la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei quien además es integrante del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate.

La Dra. Mattei expresó al respecto: “Estamos tratando de buscar personas con síntomas e hisopando en el lugar. El programa está siendo exitoso porque hemos detectado gran cantidad de casos en cada lugar y eso ayuda a que la gente que no sabía que tenía síntomas o que no entendía que esto era Covid, pueda estar aislada y no seguir transmitiendo la enfermedad, y aparte hacer un seguimiento de las personas y ver si necesitan ayuda alimentaria. Y a la vez ayudamos a las personas que quieran anotarse para vacunarse contra el Covid. Estamos tratando de hacer algo más integral para las personas de los barrios con la presencia de la Municipalidad”.

Respecto a la situación epidemiológica explicó: “En este momento es complicada, si bien los índices mejoraron, tenemos en este momento poco más de mil casos activos, que no es poco. En el Hospital no está habiendo camas, sí está habiendo camas en la Clínica Santa Clara y en la Clínica del Carmen, y estamos trabajando con el CEDA. Hay pacientes internados allí también, en el ex Hogar de Ancianos. Estamos trabajando con el hospital y con las clínicas, llevando pacientes que no requieran tanta complejidad para descomprimir el sistema, trabajamos así todo el fin de semana. Pero el problema que tenemos son los casos que requieren muchos días de internación y por más que los índices bajen, el sistema se satura igual porque se sostiene en una cantidad de casos alta”.

Por último, respecto a la vacunación manifestó: “En relación a las vacunas contra el Covid, se sigue vacunando en Pellegrini y en SUTEBA, eso depende de provincia. Hubo dos días que la turnera de provincia no mandó turnos y/o hubo que cancelar. Estamos pidiendo explicaciones a provincia de que fue lo que pasó, pero eso depende de ellos y no de la municipalidad. Y con respecto a las vacunas antigripales hoy fuimos a buscar, así que mañana vamos a estar repartiendo en los diferentes Centros de Atención Primaria de Zárate y Lima para empezar a vacunar a la gente que quedó sin vacunarse de la vacuna antigripal”.