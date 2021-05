LIMA: El consejo asesor de salud acompañó un nuevo abordaje sanitario

Durante la jornada de este miércoles, en el barrio Los Pinos de Lima, se realizó un nuevo abordaje integral sanitario. En el mismo, además del Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ariel Ríos, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo, el concejal del Frente de Todos, Javier Olsen e integrantes de la Delegación Municipal de Lima, participaron los profesionales médicos que integran el consejo asesor de salud, entre ellos, la Dra. Lorena Mattei, Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, el Dr. Daniel Mautisi y el Dr. Gustavo Morán.

La Dra. Lorena Mattei se refirió al abordaje sanitario que busca detectar y aislar posibles casos de COVID, expresando al respecto: “estamos haciendo este abordaje casa por casa acá en Lima, en el barrio Los Pinos, siguiendo con este plan en todo el partido. Estamos yendo casa por casa comprobando si hay alguien con síntomas, explicándole a la gente cuáles son las señales a las que hay que estar alerta, y en caso de detectar alguien con síntomas, tenemos el camión de salud para realizar el hisopado, y si es positivo se aísla y se hace el seguimiento de la persona. Lo ideal es que vengan aquellas personas que tengan: dolor de cabeza, fiebre de 37.5° o más, dolor de garganta, resfrío, dolor de cuerpo, diarrea o vómitos. En ese caso se puede acercar y se hace un triage”, remarcó Mattei.

Por su parte, El Dr. Daniel Mautisi, sostuvo que: “La situación no escapa de la del resto del país, los casos están amesetados pero muy altos. Preocupa eso y la tasa de ocupación de camas de terapia que está cercana al límite en los tres centros. Las únicas cosas que son beneficiosas son: anotarse, vacunarse y cuidarse, que es lo que más le cuesta a veces entender a la gente”.

El Dr. Gustavo Morán habló sobre la situación sanitaria que se vive en el Hospital Provincial, comentando lo siguiente: “Las camas están al límite. Lamentablemente las camas se desocupan por óbito, es decir, por muertes, de 10 personas que entran en un respirador 8 se mueren. Ya empezamos a acostumbrarnos a que las muertes por Covid sean un número y para el que le tocó o a un familiar no es un número, son personas. Hay que tomar los números como una estadística, pero hay que humanizarlos. Estamos viendo en el hospital chicos de 18, 19, 25, 33 años. Las nuevas cepas a los que no están vacunados les está pegando fuerte. Lamentablemente no cesan las fiestas clandestinas, asados, y la gente se reúne con la familia, no hay que reunirse”, afirmó Morán.

Estos abordajes sanitarios coordinados por la Secretaría de Salud, Jefatura de Gabinete, Desarrollo Territorial y Desarrollo Humano continuaran durante los próximos días en diversos barrios del partido, tal como lo solicitó a su equipo el Intendente Cáffaro, para continuar profundizando acciones preventivas que buscan el resguardo de la salud de la población.