Toncovich: “Lamentamos que el gobierno nacional celebre un aumento de menos de $1000 para las jubilaciones mínimas”

El secretario general electo del Comité UCR Zárate, Lima y Escalada, Norberto Toncovich, brindó declaraciones sobre los anuncios del gobierno nacional.

Toncovich explicó, “Para los 2,7 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el aumento del 12,12% que comenzará a pagarse a partir del 1° de junio y hasta el 31 de agosto absorbe el plus o bono de $ 1.500 que cobraron en abril y están cobrando en mayo”

“La ley de movilidad no contempla ninguna compensación por inflación, pero no impide que el Gobierno otorgue bonos extraordinarios a todos o a una parte de los jubilados y pensionados”, a lo que el dirigente radical agregó, “Los bonos no son una buena herramienta, no nos queremos parecer a Venezuela, debemos volver a tener reglas claras que beneficien a los jubilados”

“Así es como la jubilación mínima aumentó menos de $1.000. En lo que va del año los jubilados perdieron 4% contra la inflación, en agosto será el doble y después será más porque sacaron la inflación de la fórmula de cálculo”, explicó.

“Hoy nos preguntamos a donde están los legisladores nacionales que lloraban en cámaras por los jubilados, no les parece que con menos de $1000 nuestros jubilados no pueden hacer nada”, y sumó, “Parece que no ven la inflación que estamos sufriendo”.

Por último, Toncovich, “Estamos muy preocupados, necesitamos que los legisladores nacionales del oficialismo y de la oposición lleven este tema al Congreso, no se puede seguir con este estado de abandono en materia salarial”.