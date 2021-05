Programa Detectar: El municipio realizó junto a la provincia el operativo en el Parque Urbano

Con el objetivo de realizar un abordaje territorial y detectar posibles casos positivos de Covid-19 en barrios de la ciudad, en la mañana de hoy, el Programa Detectar del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires estuvo presente en el Parque Urbano de Zárate.

El mismo contó con la presencia de los profesionales médicos que integran el consejo asesor de salud creado por el Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro, entre ellos, el Secretario de Salud Municipal, Dr. Marcelo Schiavoni, el Dr. Gustavo Morán, la subsecretaria de estrategia sanitaria, Dra. Lorena Mattei y el Dr. Daniel Mautissi.

También acompañaron el operativo, la Secretaria Jefa de Gabinete, Dra. Florencia Diez, la Secretaria Privada, Lilian Burroni, la Pta. del HCD Dra. Ana Laura Alleman, y concejales y concejalas del Bloque Frente de Todos.

El Dr. Morán explicó: “Es un programa muy importante para la provincia y para Zárate, en el cual cada trabajador social o integrante de la salud toca timbre casa por casa y va preguntando a la gente si tiene o no síntomas, se le va a realizar una pequeña encuesta y de ahí van a decidir los trabajadores de la salud si será o no hisopado. Este plan tiende a optimizar y a detectar casos que son leves y que quizás están contagiando a los vecinos”.

El Dr. Schiavoni, también agregó: “Estamos muy contentos, toda la Municipalidad, especialmente el área de Salud. Fue un trabajo en conjunto con Provincia y Nación, tal como se viene realizando desde un comienzo, como lo dispuso el intendente Cáffaro. Es importantísimo para la población general, este programa que se hace hoy en el Parque Urbano, con la recorrida de los agentes sanitarios haciendo el triage puerta a puerta y el diagnóstico de casos leves para evitar la circulación de pacientes asintomáticos y la detección de los mismos y el aislamiento si corresponde, para evitar el contagio. El corte se hace a las dos de la tarde y aproximadamente a las 18 horas estarían los resultados en el laboratorio donde se procesan las muestras”.

También explicó: “con la jefa del Programa Detectar estamos trabajando la parte de geolocalización de los casos, cada barrio tiene una incidencia diferente y Lima también, entonces se da prioridad de acuerdo a la densidad de población. El Programa Detectar no viene una sola vez, son varias etapas, y en una de ellas está incluido Lima y está en la prioridad de los tres lugares que van a seguir en la próxima etapa”.

Situación epidemiológica actual

Respecto a la cantidad de casos, el Secretario de Salud Municipal manifestó: “La cantidad de casos se estabilizó. Y por suerte esa tasa marcó un descenso que para nosotros es un alivio. No hay saturación de camas. El Hospital hoy tiene tres camas libres en terapia, la sala tiene 20 camas libres, y las clínicas también tienen un poquito de aire para trabajar con camas libres”.

“Deben continuarse las medidas de prevención, como el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla, y la ventilación de ambientes” enfatizó al respecto el Dr. Morán.

Campaña de vacunación contra el Covid

“La Campaña de Vacunación la maneja provincia, las turneras por ahora están dando turnos de primeras dosis tanto en Pellegrini como en el Punto IOMA. Estamos esperando que baje la orden y las vacunas para las segundas dosis y a partir de ahí arrancar la campaña de vacunación de toda la gente que quedó sin segundas dosis” dijo Schiavoni al respecto.

Qué hacer ante síntomas de Covid-19:

El Municipio de Zárate recuerda que continúa activo el Programa Call Center COVID-19, que funciona las 24 horas, y cuya línea telefónica responde al número 443736, exclusivo para inquietudes ante la presencia de síntomas compatibles con coronavirus.

“Los que tienen dudas o síntomas de Covid, la sugerencia es que llamen al Call Center, donde recibirán orientación. Se les va a decir cómo proceder y cómo acercarse a un centro para el correspondiente diagnóstico. Les pedimos por favor que no anden circulando por la calle con sintomatología. Lo ideal sería que venga gente para testearse sin síntomas, para sacarse la duda si tiene Covid asintomático o no” destacó el Secretario de Salud