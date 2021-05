Coronavirus: “No hay que descuidarse ni relajarse” expresó el Consejo Asesor de Salud de Zárate

En la mañana de este viernes se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa en el Palacio Municipal, donde el Secretario de Salud Municipal, Dr. Marcelo Schiavoni, junto a la Subsecretaria de estrategia sanitaria, Dra. Lorena Mattei, el Dr. Ariel Braida, y el Dr. Gustavo Morán, dieron a conocer la situación epidemiológica actual del partido de Zárate.

El Dr. Marcelo Schiavoni explicó: “se ha estabilizado un poco la situación general. Hoy el Hospital Virgen del Carmen por primera vez en varios días tiene camas libres, del total de 31 camas tiene la mitad ocupada con pacientes no Covid, el resto son pacientes Covid o en estudio y tiene por primera vez en varios días dos camas libres; y la sala general, de 105 camas, tiene una ocupación de 85 camas. Y en la Clínica del Carmen y Santa Clara las internaciones Covid no tienen ocupación total, por lo tanto, nos da un poco de tranquilidad. Esto no quiere decir que uno tiene que desatender las obligaciones ni relajarse, más que nunca hay que seguir con todos los protocolos y respetarnos, porque es la manera que esto puede empezar a mejorar. Que se hayan controlado los casos es mérito de todos los que trabajamos en esta pandemia, público, privado y no solamente salud, es un trabajo de todos”.

El Secretario de Salud Municipal también agregó: “Se llegó a una estabilidad y gracias a ello, la tasa de incidencia bajó. Es lo que compara los casos de la última semana contra la anterior. Estamos por debajo del 1,20 que es lo pretendido. La tasa es de ayer y mide los últimos 14 días. Sí aumentó la tasa de fallecidos, tenemos en los últimos 14 días un aumento, ahora está estable día a día, también depende de cómo se realice la carga. Hubo pacientes menores de 50 años, pero no es lo frecuente ni la mayor parte de la proporción, son pacientes que venían con preexistencias de otras patologías previas ya en tratamiento que habían desmejorado y se complicaron en última instancia con Covid que llevó al deceso”.

El Dr. Gustavo Morán que también participó de la conferencia de prensa, lamentó el fallecimiento del Dr. Marcelo Monteiro, y al respecto expresó: “la comunidad médica está consternada por la muerte de Marcelo y no deja de ser otra víctima de Covid”.

En cuanto a la vacunación contra el Covid-19 que se está llevando a cabo en Zárate, Schiavoni remarcó: “continúa realizándose, en el Punto IOMA donde se reactivó el miércoles, tiene menor respuesta de cantidad de vacunados por un tema de espacio y en el Club Pellegrini que tuvo toda la semana turnera están vacunando arriba de 300 personas por día”.

El médico infectólogo Dr. Ariel Braida informó: “el dato que tenemos es que todas las vacunas que actualmente se están aplicando en Argentina mantienen la cobertura para la cepa Manaos y británica, distinta es la situación con una cepa que no tenemos en Argentina que es la cepa de Sudáfrica que tiene menor efectividad en lo que es vacuna de AstraZeneca”.

Vacunación Antigripal:

Por último, con respecto a la vacunación antigripal y contra la neumonía, la Subsecretaria de estrategia sanitaria, Dra. Lorena Mattei, indicó que se viene desarrollando muy bien, pero remarcó que “esta semana estamos en un momento de faltante de dosis por problemas en la distribución desde región V, pero entre miércoles y jueves próximo estaríamos recibiendo más dosis, lo cual vamos a comunicar para seguir con esta campaña de vacunación” concluyó.