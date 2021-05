El consejo Asesor de Salud informó sobre la situación epidemiológica en el partido de Zárate

En la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa, donde el Secretario de Salud Municipal, Dr. Marcelo Schiavoni brindó detalles sobre la situación actual del sistema de salud de Zárate.

El Dr. Marcelo Schiavoni comenzó la conferencia haciendo un balance de las circunstancias, donde expresó lo siguiente: “Hay una tasa que es la de incidencia, que es la que bajó, está en 1.47, estábamos en 2 y pico en su momento, ese dato de la semana pasada no se movió porque es del jueves y los cortes son del día jueves”.

Con respecto a la ocupación de camas, explicó la situación de cada nosocomio: “el Hospital Provincial está con la terapia llena (todas las camas que involucran terapia, shock room y alta complejidad) que tiene 31 camas, están todas ocupadas. Y en la sala tiene de 101 camas, 15 libres aproximadamente. Esto no es todo Covid, está dividido mitad y mitad: se maneja la patología polivalente que es la patología común que lleva internación y la Covid”.

“La Clínica del Carmen, de 10 camas de terapia, tiene dos libres, y la sala general tiene margen para poder internar gente. Pero dado que estaban evaluando pasar dos pacientes a terapia, posiblemente al mediodía tengan la ocupación de camas al 100%”.

“La Clínica Santa Clara de 10 camas de terapia tiene 6 ocupadas, 3 Covid y 3 polivalentes, y 4 libres. Y la internación general tiene camas libres para poder trabajar”.

Y también con respecto al Centro de Aislamiento (CEDA) agregó: “estamos con 10 pacientes aproximadamente en internación y siempre dándole el back up y soporte al Hospital y Clínica Santa Clara que son los dos principales centros que nos derivan cuando se saturan las internaciones generales”.

Operativos de protección sanitaria en los accesos a la ciudad

Durante el fin de semana el Municipio de Zárate llevó a cabo operativos en los accesos a la ciudad con el objetivo de priorizar el cuidado de la salud de la ciudadanía de Zárate y de quienes ingresan desde otras localidades.

El Secretario de Salud Municipal, Dr. Marcelo Schiavoni manifestó al respecto: “el próximo fin de semana se van a repetir los operativos en los accesos. Se hace en forma aleatoria un control de toda persona que ingresa a Zárate. De manera aleatoria se les realiza un test rápido, y un interrogatorio Covid. Este fin de semana, durante el día sábado se detectaron casos positivos de familias que provenían de Campana y Merlo. Se registró la carga positiva en el SISA y se realizó la denuncia para que realicen el aislamiento, ya que eran asintomáticos”.

Hacia el final de la conferencia de prensa, Schiavoni dirigió el siguiente mensaje a la comunidad: “les pedimos a todos que usen el barbijo, el tapabocas, que respeten las medidas de distanciamiento de 2 metros, la limpieza de manos y la ventilación de los espacios cerrados. Tratemos de no generar reuniones familiares habituales por un tiempo prudencial. La responsabilidad es de todos para salir adelante y necesitamos colaboración. Tenemos que ser conscientes de que esto nos afecta a todos en el tema salud, en la economía personal y global, de las empresas también, pero con la colaboración de todas las partes es como se puede salir adelante”.