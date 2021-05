Trabajos en Villa Florida

El municipio de Zárate, a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura continúa impulsando diferentes acciones en el sector.

Durante la presente jornada se pudieron observar a las cuadrillas municipales desplegando los trabajos de limpieza en desagües pluviales, tarea que se viene desarrollando en las últimas semanas.

Además, se intervino en tareas de desobstrucción cloacal en calle Bernardo de Irigoyen y San Lorenzo.

Desde la Secretaria de Desarrollo Territorial remarcaron que es fundamental no sacar la basura a la calle cuando se pronostica fuertes lluvias o tormentas.

Teniendo en cuenta que se han encontrado todo tipo de elementos, como heladeras, sillones, etc. en estos operativos, es que desde el municipio se aconseja a la ciudadanía que recuerden no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el sistema de desagües pluviales.