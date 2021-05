El consejo Asesor de salud del Partido de Zárate brindó detalles sobre la situación epidemiológica

En una conferencia de prensa brindada en horas de la mañana de este viernes, participó el Secretario de Salud Municipal, Dr. Marcelo Schiavoni, junto a la Subsecretaria de estrategia sanitaria, Dra. Lorena Mattei. Este Consejo de salud de Zárate, creado por el Intendente Cáffaro, es integrado, además, por el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo, el Dr. Gustavo Morán y el Dr. Daniel Mautissi.

El Dr. Marcelo Schiavoni expresó, que: “los índices se miden cada 14 días, en esa última medición se vió una mejora en la tasa de incidencia, eso es alentador, pero sigue alta la tasa de positivos. Nosotros nos manejamos en sintonía con los epidemiólogos que asesoran al gobierno nacional y provincial, existe un protocolo y son tasas que se usan en todos los niveles para poder comparar cada lugar, las mismas se calculan cada 100 mil habitantes.

“Para ser claros, hay una mejoría en la tasa de incidencia, no en la tasa de contagios, por la tanto somos muy precavidos, seguimos tomando las mismas medidas y trabajando fuertemente para que esto mejore y se logre bajar las tasas, reiterando que nosotros nos ocupamos de esa medición de tasas, pero también estamos muy atentos, día a día, al índice de ocupación de camas. Es imprescindible que no se sature el sistema de internación”. “Nosotros no necesitamos mentir en los datos, nos tomamos el trabajo muy enserio, esto es una realidad de una enfermedad que es mundial”.

No hay necesidad de mentirle a la población señalo el Dr. Schiavoni, desmintiendo una nota periodística difundida en las últimas horas en un medio local que publicó fotos de lo que sería actualmente la atención e internación de pacientes COVID en el pasillo de la Clínica del Carmen. “Ese pasillo no es de la clínica del Carmen, la población está preocupada, atravesamos un momento difícil, esto no se hace”, manifestó Schiavoni.

Los jóvenes pueden presentar sintomatología leve o pocos síntomas, pero son quienes portan el virus: “Los jóvenes se contagian, tienen pocos síntomas o sintomatología leve, pero son quienes portan el contagio y pueden poner en riesgo a su familia, a la persona mayor que es quien más se viene cuidando, lo pueden llevar en un almuerzo de fin de semana, una reunión familiar, etc. Es muy fina la línea de contagio cuando solo se cuida una persona y el otro no se cuida, debemos cuidarnos”, expresó Schiavoni.

El Municipio colabora permanentemente con cada centro vacunatorio:

Con respecto al trabajo del municipio en el marco de la campaña de vacunación, Schiavoni dijo: “Permanentemente tengo comunicación con los coordinadores, trabajamos en conjunto con las necesidades, el Municipio colabora permanentemente, ya que los puntos vacunatorios son provinciales y la regulación de la vacuna la impulsa la provincia. Nosotros aportamos siempre en la necesidad del día a día, cuando necesitan enfermera profesional, cuando falta alcohol, con sillas, con gazebos, lo que se necesite estamos a disposición y siempre lo resolvemos”. Finalizó el funcionario.