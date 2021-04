Cáffaro participó de una videoconferencia encabezada por el gobernador Axel Kicillof

En la mañana de hoy, el intendente Osvaldo Cáffaro participó de una videoconferencia encabezada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la misma, intervinieron las jefas y jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires. Participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Durante el encuentro donde participó el Intendente Cáffaro, se analizó detenidamente la preocupante situación sanitaria, y la alta cantidad de contagios que se han registrado en las últimas semanas, con un sistema sanitario saturado, pero no desbordado, según lo expuesto por el Gobernador Kicillof.

Durante la reunión, el Gobernador escuchó a los intendentes y coincidió en que “necesitamos reducir la cantidad de contagios, lo que requiere disminuir la circulación y, al mismo tiempo, profundizar los cuidados personales y el cumplimiento de los protocolos”. “Hemos hecho un esfuerzo muy grande para ampliar el sistema sanitario, pero hemos visto en otros lugares del mundo que no hay capacidad de respuesta que alcance cuando el aumento de los casos es exponencial”, “Los sacrificios valen la pena porque no nos podemos resignar a un número alto de contagios que después derivan en casos graves”, concluyó.

En el marco de las nuevas medidas de restricción que se evalúan tanto a nivel nacional como en todas las jurisdicciones, los funcionarios bonaerenses analizaron la realidad de contagios de coronavirus en cada municipio junto a los jefes comunales, así como el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva.

“Analizamos detenidamente la preocupante situación de un sistema saturado, pero no desbordado. El objetivo es el de profundizar acciones que logren disminuir drásticamente el aumento exponencial de casos”, Señalo el Intendente luego de la reunión.