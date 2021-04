Coronavirus: “No se ha desmantelado nada”, manifestó el Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura junto al consejo asesor de Zárate.

Durante la mañana de este lunes, el Palacio Municipal, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ariel Ríos, el secretario de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni y la subsecretaria de Estrategia Sanitaria Dra. Lorena Mattei, brindaron una conferencia de prensa donde además de referirse de la actual situación de ocupación de camas por pacientes con COVID-19, desmintieron rotundamente falsas versiones de que el Municipio habría desarmado los centros de aislamientos.

Ariel Ríos puntualizó y agradeció a toda la comunidad sanitaria, a los trabajadores esenciales, y el personal municipal por su labor en la lucha contra el COVID-19. y manifestó: “mi agradecimiento a los médicos y enfermeros, a todo el sistema sanitario, hay que cuidarse, a esta altura no alcanzan los aplausos, estamos atravesando la etapa más difícil de la pandemia, no sabemos cuándo culminará. La cantidad de casos es muy alta en nuestro partido”.

“Debo aclarar que no se ha desmantelado nada, lo que dijo el profesional del Hospital Virgen del Carmen es una falta a la verdad muy grave, creo que no es la voz del Hospital, es una opinión personal muy politizada para mi gusto. Mentir le hace muy mal a la comunidad médica. Acá se sumaron camas, los centros están activos, el CEDA está presente, y por medio del intendente Osvaldo Cáffaro se hizo una inversión enorme el año pasado. Esas declaraciones fuera de lugar solo bastardearon el esfuerzo de una comunidad, de un equipo médico y profesionales que siempre estuvieron. Ha sido parte de una operación política de un medio nacional, que no está acá, es muy fácil a 80 km decir una barbaridad que en nada ayudan en una situación tan crítica”, añadió Ríos.

Por su parte, el Secretario de Salud Marcelo Schiavoni, sostuvo que no hubo grandes cambios sobre la situación de la ocupación de camas, desde el viernes último hasta hoy. “En el Hospital provincial, la terapia intensiva está al 100%, las otras salas cuentan con pocas camas libres, siendo el 95% la ocupación.

En la Clínica del Carmen hay camas libres en terapia y en la Santa Clara, hay alta ocupación, “y es probable que se deriven pacientes con COVID en estado leve o moderado al CEDA que funciona en el ex Hogar de Ancianos. En la Santa Clara, de 10 camas, 6 están ocupadas por pacientes con patologías polivalentes, no COVID”, amplió.

También Schiavoni, habló sobre el médico que declaró que el Municipio había desarmado los centros de aislamiento: “En lo personal me dolieron sus palabras, lo conozco, integró la comisión directiva del Círculo Médico y es el presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Cicop), por lo cual, a mi entender no corresponde que un profesional haga esas declaraciones, porque está faltando la verdad. Tanto en Náutico Arsenal como en Náutico Zárate y CEDA Lima las camas están en sus lugares, con sus colchones, sábanas y mantas, y por suerte nunca fueron utilizadas. Es muy grave, porque mintió con sus declaraciones”.

En la conferencia se informó también, que, en Zárate, tanto en los centros públicos como en los privados no hay faltante de oxígeno.