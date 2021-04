El Consejo Asesor de Salud instó a la población a extremar cuidados

De la cita participaron el secretario de Salud de Zárate, Dr. Marcelo Schiavoni, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, y el Dr. Gustavo Morán, quien junto a los doctores Daniel Mautissi y Ariel Braida, lideran el Consejo Asesor de Salud.

Sobre el estado actual de la situación de ocupación de camas, el Dr. Schiavoni, puntualizó, que, “se mantiene estable desde el viernes pasado. Por suerte, y por todo el trabajo que se viene realizando, las camas de pacientes en terapia intensiva han reducido levemente en la ocupación. En la Clínica del Carmen hay camas libres en el sector COVID, estando ocupadas en un 60%; en la Clínica Santa Clara, de 10 camas totales, hay dos ocupadas por COVID, y el Hospital Provincial Virgen del Carmen, cuenta ahora con dos camas libres”.

“No se puede descuidar las patologías No COVID, en esto están alineados los centros médicos públicos y privados. “Los polivalentes, cómo decimos nosotros clínicamente, son aquellas camas ocupadas por personas con descompensaciones, problemas cardiológicos o accidentes. Y esto a diferencia del año pasado, será mucho más frecuente, porque las etapas de aislamientos son diferentes, la gente va a circular más, habrá otros riesgos. Estamos trabajando en todo”, añadió el secretario.

Cómo mensaje a la población, insistió en que se deben extremar cuidados: “Uno no deja de asombrarse, viendo al que la pasa mal, pareciera que recién se toma conciencia cuando le toca a un familiar cercano y se entera que está en una terapia o con neumonía grave. Venimos haciendo prevención con la campaña de vacunación, ahora se abrió otro sitio en SUTEBA. En el club Pellegrini, se sigue vacunando a mayores de 60 y seguimos interactuando con todos los centros de salud, Vamos a insistir para que la población extreme cuidados”, expresó.

Por su parte, el Dr. Morán, señaló, que, “por cuestiones de trabajo entre Zárate y Campana hay 9000 personas que se mueven. Es difícil poder controlarlo, tenemos una alta preocupación que no se haya establecido a Campana y Exaltación de la Cruz en Fase 2, regionalmente son casi lo mismo. Esa es otra problemática que atenta contra la ocupación de camas polivalentes a mayor tránsito más probabilidades de accidentes. Pongo este ejemplo, 5 millones de personas se mueven en la provincia de Buenos Aires para que los chicos vayan dos o tres veces por semana a las escuelas, y si no concurren presencialmente, el riesgo de contagio disminuye muchísimo. Le pido a la gente que no se abrace, que no hagan fiestas clandestinas, no hagan reuniones familiares en lugares cerrados”.

Continua la Campaña de Vacunación.

La Doctora Lorena Mattei, subsecretaria de estrategia sanitaria, se refirió sobre la campaña de vacunación antigripal: “Es muy importante enfocarse en la prevención de la gripe en los pacientes de riesgos. La campaña ya comenzó. Pueden acercarse a los CAPs de los barrios Bosch, Covepam, Fonavi, Mariano Moreno, las salas de Porres y Villa Angus, y en Lima a la Unidad Sanitaria Aurelio Aleotti, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Recuerdo que es aconsejable en mayores de 65 años y menores de 65 años con patologías de riesgo, embarazas o puérperas y en menores de 2 años. Recordar que quienes hayan recibido una dosis contra COVID deben esperar 14 días de lapso como mínimo entre vacuna y vacuna”.

La funcionaria aclaró que los menores de 65 años deben llevar la orden médica y los que poseen obra social, cómo PAMI, también deben disponer de la orden.