En el centro vacunatorio ubicado en club Pellegrini se llegó a las 10.000 dosis aplicadas

Durante la mañana de este martes, la vecina de Zárate, Victoria Paniagua, resultó ser la persona que recibió la aplicación de la vacuna N° 10.000 en el centro de vacunación que funciona en el club Pellegrini con la organización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el apoyo del Municipio de Zárate.

Con satisfacción, la vecina del barrio San Jacinto, expresó su sensación de la siguiente manera: “Me enteré recién, me sorprendió ser la número 10.000. Es una alegría muy grande, no me esperaba que me tocara el turno tan pronto. Y me siento bien, agradezco por todo, por esta vacuna, que es para salvarnos”.

“Me trataron muy bien, son muy atentos en el club Pellegrini. Jamás dudé de anotarme para recibir la vacuna, una ayuda importante. A los adultos mayores les digo que se animen, que lo hagan, que se cuiden, pero la vacuna es una cosa muy buena. Más allá de la vacuna hay que seguir cuidándose y estoy muy emocionada, alegría que compartiré con mi marido, hijas y nietos”, agregó Victoria.

El municipio de Zárate, acompaña desde el primer momento este proceso histórico de vacunación en el Partido, así lo remarcó desde el primer minuto el Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro. En este caso se hicieron presentes las autoridades de la Secretaria de Salud. Por su parte, el secretario de Salud de Zárate, Dr. Marcelo Schiavoni, indicó, que, “haber llegado a las 10.000 dosis aplicadas en Pellegrini es fruto de un trabajo conjunto, y hay que agradecer a todos los voluntarios que están trabajando en Pellegrini, a la coordinadora del centro de vacunación, Camila Arcieri, a todo el equipo, desde el los chicos de recepción, las vacunadoras, y los que supervisan, una labor importantísima, con gran esfuerzo”.

El funcionario también informó que en el partido de Zárate ya se vacunaron a más de 18.000 personas entre todos los centros vacunatorios, y que están llegando nuevas dosis para reponer en Pellegrini y en el Hospital Municipal Dr. René Favaloro.

“Por otro lado, mantuvimos una comunicación con la directora de la Región Sanitaria V, Mariela Torres, y ya tiene provisión de vacunas para el punto IOMA que funcionará en SUTEBA, próximamente. Están esperando que le gestionen los turnos ahí, y que aprueben otro centro de vacunación en el partido para beneficio de la población. El Municipio está para colaborar con la estrategia que impulsa la provincia”, concluyó Schiavoni.