Delicada situación sanitaria: Cáffaro convocó a referentes de salud

Los profesionales médicos que integran el Consejo Asesor de Salud de Zárate, entre ellos, el secretario de Salud de Zárate, Dr. Marcelo Schiavoni, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei y el Dr. Gustavo Morán, brindaron su mensaje a la ciudadanía a través de una nueva conferencia de prensa. Luego, participaron de una reunión encabezada por el intendente Municipal Osvaldo Cáffaro y la secretaria jefa de Gabinete, Dra. Florencia Diez.

Durante el encuentro presidido por el jefe comunal, se realizó una nueva evaluación sobre la delicada actualidad epidemiológica y sanitaria que atraviesa el sistema sanitario y que empieza a ser alarmante por la alta ocupación de camas de terapia intensiva.

Las autoridades compartieron la gran preocupación y el pedido a los vecinos de optimizar todos los recaudos. A la vez, se reafirmó que se está haciendo un trabajo articulado entre la salud pública y privada, con un intercambio permanente de datos e información. El virus tiene una alta circulación en esta segunda ola desde hace algunas semanas, en este contexto el Intendente manifestó: “la situación es muy delicada. Redoblemos esfuerzos para evitar un colapso sanitario. Es en este momento que debemos demostrar lo que somos: un pueblo solidario y responsable, sigamos dando todo”.

Por su parte el Secretario de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni señalo: “Entre la ocupación de camas comunes y de terapia intensiva, la situación es preocupante. Hablé hace un rato con el doctor Ariel Braida, y en el Hospital provincial hay una sola cama libre con respirador, en la clínica Santa Clara, dos camas libres y la Clínica del Carmen está ocupada en un 80%. Es preocupante. Y la mayoría son internados con COVID-19. En el CEDA (ex Hogar de Ancianos) hay 6 camas ocupadas, y si se logran estabilizar a otros pacientes de los centros citados, los iremos trasladando allí para descomprimir y liberar camas”, señaló Schiavoni.

En cuanto a los casos considerados positivos y si se están realizando los hisopados, la doctora Mattei, aclaró lo siguiente: “Hay criterios para los hisopados, no todos los pacientes lo necesitan, hay mucha confusión, por eso es bueno aclararlo. Principalmente para hisopar se toman criterios clínicos, epidemiológicos, por cantidad de síntomas, la pérdida de olfato y gusto son síntomas que otra enfermedad no tiene. En personas que consulten por la presencia de varios síntomas y creen no haber tenido contacto estrecho con alguien que dio positivo, ahí si se hisopa. Pero aclaro que, por protocolo a nivel de la Sociedad Argentina de Infectología, no es necesario hisopar a todos”.

Mattei también recomendó que las personas que poseen obras sociales prepagas utilicen sus líneas de COVID que ofrecen estas empresas de salud, para ayudar a descomprimir al sistema de salud público que está bastante saturado.

Por su parte Morán dijo que después de un año “se aprendió bastante el manejo y tratamiento de los pacientes COVID. Tenemos las camas ocupadas casi al 100 por 100, y para que la gente lo entienda, aunque pongamos 20 camas, necesitamos más profesionales, no es fácil, porque un médico terapista se forma en 10 años. Por eso sigan cuidándose, deben entenderlo. Un pulmón enfermo de COVID debe ser atendido y regulado por especialistas, no por cualquier profesional de la salud”, concluyó.