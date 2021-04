Comunicado Oficial

Municipio informa a la ciudadanía que Zárate continua en Fase 3 por disposición Provincial.

La Municipalidad de Zárate, informa que por medio de la Resolución 1208/2021, establecida por el Gobierno Provincial, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el partido de Zárate permanecerá en Fase 3, por lo cual habrá restricciones a tener en cuenta para los distintos rubros comerciales, la educación y las distintas actividades, reafirmándose que NO están permitidas las reuniones sociales, siempre enfocándose en tratar de evitar la propagación del virus en un momento de alta circulación.

De acuerdo a la normativa provincial, y por encontrarnos en Fase 3, la población tendrá que tener en cuenta el complimiento de los siguientes puntos:

. Continúan las Clases Presenciales y actividades educativas no escolares Presenciales, en todos los niveles y modalidades

. Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima hasta el 30%

. Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados (NO autorizadas)

. Actividad en Casinos y Bingos (NO autorizada)

. Bibliotecas (NO autorizadas)

. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, hasta 10 personas.

. Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre (capacidad máxima hasta 30 personas).

. Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural, hasta 20 personas

. Restaurantes y bares en el interior con aforo (la capacidad máxima permitida es del 30% del local)

. Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural (la capacidad máxima permitida es del 30% del gimnasio)

. Natatorios: permitido hasta un máximo de 10 personas

. Museos (la capacidad máxima permitida es del 30% del establecimiento)

. Restricción horario Actividad Comercial, la restricción es entre las 20:00 y las 06:00 horas

. Restaurantes y bares en el interior con aforo (capacidad máxima permitida es del 30% del local), Horario de Cierre de establecimientos entre las 23:00 y las 06:00 horas

. Prohibición de circulación de personas y actividades no esenciales entre las 0 y las 06:00 horas.