Comunicado de SEMZAR EMERGENCIAS MEDICAS SRL

COMUNICADO
INFORMAMOS QUE ANTE EL AUMENTO DE CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE
COVID19 EN LA CIUDAD DE ZÁRATE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LAS PRESTACIONES
PUEDE VERSE DEMORADO.
DESDE LA DECLARACIÓN DE PANDEMIA HASTA EL PRESENTE, ESTA EMPRESA HA
TOMADO TODOS LOS RECAUDOS PERTINENTES, YA SEA RESPECTO DE SU PERSONAL
COMO PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO. A EFECTOS DE PREVENIR CONTAGIOS O
PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).
POR ELLO HOY SIGUE RESULTANDO NECESARIO QUE CONTINUEMOS APLICANDO EN
FORMA SOSTENIDA EL PROCESO DE SANTIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS MÓVILES Y
DEL PERSONAL DE SALUD LUEGO DE EFECTUADA CADA PRESTACIÓN DONDE SE HAYA
ACTIVADO EL PROTOCOLO COVID19, YA SEA POR CASOS “SOSPECHOSOS” O POSITIVOS.
EL REFERIDO PROCESO IMPLICA, QUE EL MÓVIL NO SE DETENGA EN LA BASE OPERATIVA
Y SE TRASLADE CON EL EQUIPO DE PERSONAL AL RECINTO DONDE SE REALIZA LA
DESIFENCCIÓN, PROCEDIMIENTO QUE PUEDE LLEVAR ENTRE 25 Y 30 MINUTOS HASTA
QUE EL MÓVIL Y EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE REALIZAR UNA
NUEVA PRESTACIÓN.
ESTA SITUACIÓN PUEDE RALENTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO, EN VIRTUD DEL
AUMENTO DE PRESTACIONES CON ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO COVID19 QUE SE
RECIBEN.
POR ELLO SOLICITAMOS VUESTRA COMPRENSIÓN ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES Y EVENTUALES DEMORAS.
NUESTRA PRIORIDAD HA SIDO Y ES BRINDAR UN SERVICIO SEGURO Y CONFIABLE
TRABAJANDO A CONCIENCIA PARA ELLO.
SEMZAR EMERGENCIAS MEDICAS SRL