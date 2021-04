Zárate adhiere a las medidas dispuestas por el gobierno Nacional y Provincial y da a conocer detalles correspondientes a Fase 3

El Departamento Ejecutivo Municipal informa a la población que, de acuerdo al decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a la resolución dictada por la jefatura de gabinete ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que el partido de Zárate de acuerdo a la situación epidemiológica, y habiéndose registrado un significativo aumento de los contagios ha retrocedido de Fase 4 a Fase 3, es que la ciudadanía toda, deberá tener en cuenta el absoluto cumplimiento de las siguientes disposiciones correspondientes a la Fase mencionada, hasta el 30 de Abril:

. Natatorios: permitido hasta un máximo de 10 personas

. Restaurantes y bares en el interior con aforo (capacidad máxima permitida es del 30% del local), Horario de Cierre de establecimientos 23:00.

. Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural (capacidad máxima permitida es del 30%).

. Museos (la capacidad máxima permitida es del 30% del establecimiento)

. Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre (capacidad máxima hasta 30 personas).

. Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados (NO autorizadas)

. Actividad en Casinos y Bingos (NO autorizada)

. Bibliotecas (NO autorizadas)

. Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados (NO autorizados)

. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, más de 10 personas (NO autorizadas).

. Actividad comercial en general hasta las 20:00. Las actividades consideradas esenciales no tendrán restricción horaria. Ej.: farmacia.

. Actividad de bares y restaurantes del Partido de Zárate, hasta las 23:00.

. Prohibición de circulación de personas y actividades no esenciales entre las 0 y las 06:00 horas

. transporte público solo para uso de personal esencial y comunidad educativa.