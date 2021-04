Covid-19: El Intendente Cáffaro le habló a las vecinas y vecinos del Partido de Zárate

Durante la tarde de este jueves, el Intendente Municipal, Osvaldo Cáffaro, acompañado por el Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray y el Secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni, brindó un mensaje a la ciudadanía, ante la preocupación por un aumento significativo de contagios en el Distrito, y en el marco de los anuncios emanados por el Gobierno Nacional y Provincial, a los cuales adherirá Zárate.

El Intendente Municipal expresó lo siguiente: “Es un momento difícil y particular en nuestra vida como ciudad. Estamos con un grado de preocupación muy alto. En el día de ayer, tuvimos el pico máximo de 125 casos, el máximo anterior había sido el 26 de septiembre del año pasado, con 76 casos positivos, esto va a afectar si sigue escalando como hasta ahora a nuestro sistema de salud”.

“Hemos invertido, como lo ha hecho el Gobierno Nacional y Provincial, hemos transformado nuestro ex Hogar de Ancianos en un Centro de Aislamiento, estamos trabajando con los clubes, en sólo 48 horas pueden estar operativos otra vez, por lo cual nos preparamos para lo peor, ojalá no los tengamos que usar, lo mismo que dijimos el año pasado. Pero toda esa infraestructura está. Hemos retrocedido, hoy estamos en una instancia distinta, con esta explosión de casos porque Zárate tiene características distintas, es un lugar donde hay mucha gente que viene a trabajar y no es de Zárate, hay mucha movilidad de personas, y también eso viene de la mano de un relajamiento que hemos tenido. Retrocedimos una fase, estamos en una zona de riesgo con otros tantos municipios y eso nos obliga y nos exige un grado de responsabilidad más alta” añadió.

También el jefe comunal se refirió a las restricciones que se implementarán: “Vamos a estar siempre presentes como lo hemos estado hasta ahora, las medidas que tomó nuestro presidente de la Nación, son medidas que van a restringir la circulación, van a restringir las actividades en un determinado horario, pero en el resto de los horarios, nosotros tenemos que poner todo para cuidarnos, porque si las medidas no son acertadas, y no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a seguir retrocediendo y eso sabemos lo que significa. Prioricemos la salud y la parte económica, que cada uno pueda seguir desarrollando su tarea comercial e industrial”.

Finalmente, Cáffaro se refirió a la continuidad educativa, donde sostuvo: “la presencialidad educativa es uno de los temas que también nuestro gobernador y nuestro presidente han planteado. El resto, amigos vecinos y vecinas, lo digo como padre, pueden esperar, y realmente cuando hay un daño irreparable, ustedes lo saben, no se puede volver atrás. Debemos tomar conciencia y con mucho respeto individual. Cada uno tiene derechos, por supuesto, pero hay que restringir algunas cuestiones, porque esto no está bien” Finalizó.

Por su parte el Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, expresó “No vamos a desatender otras cuestiones de suma importancia, pero Zárate retrocedió a la Fase 3 debido al aumento de casos, y eso nos lleva a tomar las medidas anunciadas ayer por el presidente y que serán acompañadas desde la Provincia, y obviamente la Municipalidad adherirá para disminuir la circulación y cuidado de la gente”.

Luego, el Secretario de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni, expresó: “Estamos trabajando en mantener todo el sistema de salud no Covid activo en todas las unidades sanitarias, como en los hospitales René Favaloro y Aurelio Aleotti, todos los controles se van a seguir haciendo”.

Se refirió además a un importante trabajo coordinado de la red sanitaria local: “Con relación al aumento de los casos, articulamos políticas con el sector privado, con la Clínica Santa Clara, la Clínica del Carmen, Hospital Virgen del Carmen, trabajando día a día con el estado de las camas de terapia y respiradores, y las camas para pacientes en sala común”.

En relación a la ocupación de camas el funcionario detalló: “La ocupación es de entre 40/50%, el sistema no ha colapsado, esperemos que no colapse, queremos darle tranquilidad a la población. Tenemos preparado todo el sistema de atención para los pacientes no graves, de terapia, tenemos el CEDA, con 40 camas para casos leves y moderados con su correspondiente oxígeno, con doctores y enfermeros, y los clubes Náutico y Náutico Arsenal, y en Lima, para llevar allí a la población que no pueda cumplir la estadía de la enfermedad en su hogar. Si mantenemos los protocolos en cada sector, cada uno ayudará a que la pandemia baje y no crezcan los casos. Está el compromiso de todos para llevar la mejor atención a toda la población” finalizó el secretario.