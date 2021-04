La preocupación y posibles medidas ante el aumento de casos fueron los ejes de la reunión del Consejo Asesor de Salud de Zárate.

Este martes se realizó una nueva reunión del Consejo Asesor de Salud de Zárate para tratar cuestiones referidas a la preocupante situación epidemiológica de nuestro distrito y el avance de la campaña de vacunación, entre otros aspectos.

Allí, participaron el Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, el secretario de Salud. Dr. Marcelo Schiavoni, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria de Salud, Dra. Lorena Mattei, y los doctores Gustavo Morán, Ariel Braida y Daniel Mautissi.

También asistieron la diputada provincial del Frente de Todos, Patricia Moyano, los concejales Olga Cerato y Javier Yagode (en representación del HCD); en representación de la Clínica Privada del Carmen, Dr. Alberto Arena, de la Clínica Privada Santa Clara, Dr. Aldo Nieto y del Círculo Médico, el doctor Daniel Álvarez.

Durante el encuentro del consejo asesor creado por el Intendente Cáffaro en el marco de la pandemia, se expuso sobre la cantidad de personas vacunadas en nuestro distrito, mediante un gráfico se informó que, hasta ayer, se aplicaron 10.372 de primeras dosis, y 2027 de segundas dosis, dando un total de 12.399 aplicaciones. Se espera que, en los próximos días, ante la llegada de nuevas partidas de vacunas se retome un ritmo más veloz de vacunación.

Por otro lado, se habló de que el Municipio adoptará las medidas que tome el Gobierno Nacional y Provincial, desarrollando acciones en plena sintonía, tal como viene ocurriendo desde principios de marzo de 2020, en lo que tenga que ver con restricciones, nocturnidad, transporte y otras áreas que apunten a disminuir la circulación de gente en la vía pública, donde el virus tiene mayor presencia.

Luego de culminar la reunión, Arroquigaray, puntualizó lo siguiente: “nos juntarnos más seguido en los próximos días, para evaluar el minuto a minuto ante el aumento de los casos de Zárate y el país, y analizando las medidas que tendremos que ir tomando, como lo hemos hecho siempre en resguardo de la población”.

Sobre el tema sanitario, señaló, que, “la situación está controlada, pero con un aumento preocupante de los casos. Instamos a la población a extremar cuidados y ser responsables por el bien de todos. El Estado va a estar presente, pero sólo no puede, el uso del barbijo y el distanciamiento son claves. No está bien que la gente se reúna en la Costanera, pedimos que se cuiden porque estamos en una situación complicada, hay que ser muy responsables en esto”.

Por su parte, el doctor Schiavoni, puntualizó, que, “la patología COVID, se está empezando a disparar. Los índices que tenemos van en aumento. Analizamos medidas que pueden tomarse para transmitirle al intendente Osvaldo Cáffaro, en sintonía con el gobierno Nacional y Provincial. Otra cuestión que preocupa es que, en la primera ola, no había tanta circulación en la vía pública como ahora, hoy están las clases presenciales y clubes. Los contagios se están adelantando mucho antes que, en 2020, y si bien hay una parte de la población vacunada, y generaron anticuerpos, se ha demostrado que si se infectan transitan la enfermedad más leve, pero igual se contagian y pueden contagiar a otros, por eso deben seguir cuidándose igual”, añadió Schiavoni.

La diputada Provincial Patricia Moyano, sostuvo, que, “Deberemos evaluar cuales esfuerzos tendremos que hacer los ciudadanos. Debemos mantener esa enorme responsabilidad, porque la prioridad es la vacunación y no queremos volver a Fase 1. Sabemos que, a 30 minutos de aquí, como en Escobar, las unidades de terapia intensiva están saturadas. Los comercios deberán restringir la capacidad de atención al público para ayudar, y la gente deberá comprender y ayudar para que el virus no se propague”.

Finalmente, el Dr. Aldo Nieto, de la Clínica Privada Santa Clara, precisó, que, “estamos preocupados ante este rebrote. En nuestro caso, que tratamos con los abuelos en su mayoría, tenemos dos preocupaciones: cómo manejar las internaciones y la vacunación. En estas dos semanas, los casos se duplicaron, un 65% de la capacidad está ocupada. Quienes están a cargo o viven con adultos mayores debe cuidarse de las reuniones, deben respetar a su prójimo y la sociedad en su conjunto.”