Cronograma de recolección de residuos por el feriado de Semana Santa

El Municipio de Zárate informa, qué, debido al feriado de Semana Santa de 2021, habrá cambios en la frecuencia de recolección de residuos sólidos urbanos, que realiza la Empresa ENTRE, en la ciudad de Zárate.

Se comunica, que aquellos frentistas, que tienen la recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes, el día jueves 1 de Abril, NO deberán sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el día viernes 2 de Abril, desde las 21:00 horas.

En tanto, que quienes tienen la recolección diaria diurna de lunes a sábado, el día viernes 2 de Abril, NO deberán sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el día sábado 3 de Abril, a partir de las 5:00 horas.

Los que tienen la recolección diurna los días lunes, miércoles y viernes, el día viernes 2 de Abril, NO deberán sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 5 de Abril, a partir de las 05:00 horas

La empresa ENTRE, informa, que NO se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábados.