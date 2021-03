Acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Zárate

Al conmemorarse el 45° aniversario del último golpe militar, este miércoles 24 de marzo, el Municipio invita al acto que se realizará por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en Mitre entre Lavalle y Moreno, desde las 16:45 hs.

Hoy, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Zárate, se realizó una conferencia de prensa, donde se informaron detalles de cómo será el acto y qué se recuerda en la jornada de mañana. De la misma, participaron el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo, la jefa del Departamento de Derechos Humanos Lidia Bizcarte, y los concejales del Frente de Todos, Alberto Bugatto y Tania Caputo.

Al respecto, Raffo, puntualizó lo siguiente: “Queremos invitar a la población a que participe de este acto que organizan diversos organismos de Derechos Humanos, al que asistirán movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, entre otras entidades. Deseamos que la población sea parte del homenaje. Es un día para recordar y no olvidar, fue el inicio de uno de los tiempos más oscuros que vivió el país. Debemos sembrar memoria en los más jóvenes, para que tomen conciencia, desaparecieron 30.000 compañeras y compañeros, no sólo fue un golpe institucional y político, también fue un golpe económico”.

Mientras que Lidia Bizcarte, señaló que “se cumple otro aniversario de este genocidio que ocurrió hace 45 años, donde quedamos muy poquitos sobrevivientes, queremos que esto no se olvide y no pase, debemos hablarle a la juventud, algunos tienen mucho desconocimiento, pero estamos dispuestos a transmitir todo. No hay que olvidarlo, el pasado debe estar presente y tener la memoria activa. Queremos justicia, que los jueces se pongan a trabajar e investigar. Zárate fue un centro clandestino muy grande, a mí me llevaron un 27 de marzo. Vamos a recordar a nuestros compañeros y los 30.000 desaparecidos. A no olvidar”.

En tanto que Bugatto, reseñó lo vivido cuando fue detenido y torturado por los militares. “Las personas de 45 años para abajo, no habían nacido, mi preocupación es como llegar a ellos, han visto películas o leídos libros, pero muchos por distintas razones no accedieron a la realidad de esto. Es clave relatar lo que sucedió, la dictadura fue un genocidio compartido por militares, civiles, religiosos y grandes empresarios, fue una tragedia. Esto, Nunca Más”.

Finalmente, Caputo, dijo, que, “las nuevas generaciones de la política tenemos una responsabilidad, para recuperar la memoria histórica, no solo abrazando a estos queridos compañeros, que sufrieron en sus cuerpos lo peor de la dictadura militar. La memoria debe atravesar el pasado, el presente y el futuro, para la defensa de los Derechos Humanos y que el Nunca Más, sea justicia y castigo, defendiendo siempre a una democracia participativa, con eje transversal. Es importante que los habitantes de Zárate y Lima, nos acompañen mañana”

Detalles del Acto:

En el acto, se realizará la lectura de documentos con motivo del 45° aniversario del último golpe militar. Se entonará el Himno Nacional Argentino. También habrá una intervención artística con la participación de Danza por la identidad y la revolución, a cargo de la profesora Nancy Lezama. Luego, se hará la plantación de árboles, en el marco de la campaña Nacional “Plantemos Memoria”.

Al igual que en 2020, este año no podrá realizarse la tradicional movilización a Plaza de Mayo de los organismos de derechos humanos por la pandemia de coronavirus. Por eso, las mismas organizaciones convocan a plantar 30.000 árboles en representación de los 30.000 detenidos-desaparecidos de la dictadura y por el futuro.

Se comunica además, que de 16:00 a 18:00 horas, Mitre entre Lavalle y Moreno permanecerá cortada al tránsito, por lo cual se pide tener precaución y utilizar arterias alternativas para circular.