Cáffaro sobre el Predio de Concaro: “la Cámara Federal ha dejado sin efecto la clausura”

En horas de la mañana de hoy, en el Palacio municipal, se realizó una conferencia de prensa, donde el intendente Osvaldo Cáffaro, se refirió sobre la medida de la Justicia Federal, que falló en favor de la Municipalidad de Zárate, dejando sin efecto la clausura del predio Concaro.

En un día importante, a 167 años del aniversario de la creación del partido de Zárate, se anunció en conferencia de prensa, que cuando el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad de aplicación de la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires, habilite por completo el predio de Concaro, el Municipio podrá continuar el emprendimiento que permitirá tratar localmente los residuos sólidos urbanos en la tosquera adquirida en su momento y evitar el enorme gasto de 20 millones de pesos mensuales que se utilizan para trasladar los residuos hasta el Ceamse.

Cáffaro, fue acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Ana Laura Allemann, el concejal Ariel Ríos, y el secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray.

Al respecto, el intendente Cáffaro, indicó, “que se trata de un aniversario del partido distinto y en pandemia, donde la Justicia nos dio la razón, y la verdad salió a la luz. Esto data desde 1978, han pasado muchos intendentes, hubo avances y retrocesos, pero vamos a referirnos al último tramo, desde cuando nos clausuraron el predio, un juez federar clausuró el lugar de disposición. Esta situación debe ser puesta en un contexto de porque hoy muchísima gente en el país que discute tanto el tema de la justicia. En este caso la cámara federal ha hecho una resolución en función de la determinación que había tomado el juez federal donde se dejó sin efecto la clausura. La clausura significó para nosotros los zarateños tirar el dinero a la basura, y desde hace casi 3 años, los zarateños y limeños perdimos 720 millones de pesos, algo antinatural. Todo para trasladar nuestros residuos al Ceamse y generar un centro de transferencia, para pasar los residuos de los camiones chicos a vehículos más grandes, todo eso con el flete y la tasa que hay que pagar al Ceamse son 20 millones de pesos por mes, realmente irracional que lo dijimos en su momento”.

“Apareció una ONG, que no tenía nada que ver con el tema, que tenía un nombre de medicamento más que otra cosa, y aparece con el tema del medio ambiente, nosotros desde que nos hicimos cargo del gobierno somos los primeros en defender el medio ambiente. Construimos en el predio nuestra propia celda, que la tenemos terminada para operar con toda la aprobación del OPDS, y solo faltaba la firma final de este organismo. Por eso que la justicia, se mete en cosas que no le competen como la propia cámara de san martín acaba de decirle al juez, en este caso la OPDS tampoco tomaba la decisión y eso es lo que pasa, la política, como ha pasado en el consejo deliberante, también a veces tiene temor ante los dictámenes y lo que marca la justicia, bueno técnicamente teníamos todo aprobado y el pte de la OPDS dijo no podemos aprobar esto, hoy le decimos que estuvo equivocado él, como los concejales que dijeron que estábamos comprando un basural clausurado, y hoy quedó demostrado que no es así, nosotros seguimos adelante con la verdad. Pero por ese fallo equivocado tardamos años y gastamos mucho dinero de la gente”.

El intendente agradeció a su equipo y a los concejales del Frente de Todos, “que pusieron lo que hay que poner para defender esto, y reafirmar que aquí no hay parientes del diputado, ni parientes del dueño del terreno que compramos. Hubo una serie de operaciones, que perjudicaron a la gente, al Municipio y la política, porque luego la gente habla mal de la política. Como operan estos actores en la sombra para destruir, no nos fue fácil re construir nuestra ciudad y es muy fácil destruir de un día para el otro. Nos llevó más de dos años poder revertir esta situación”.

Por su parte Ariel Ríos, sostuvo, que, “tuvimos que vivir esta situación por la mala justicia que decide medidas que salen de despachos, por eso valoro más los 12 concejales del Frente de Todos, trataran el tema en el HCD y valorar su acompañamiento. Finalmente, la justicia, la buena justicia, nos dio la razón”.

“La cámara federal de San Martín, ratificó todo el trabajo que venía realizando el Municipio, siempre trabajamos y proyectamos con la verdad. Vamos a invitar a los vecinos, a hacer las cuentas necesarias, para que, entre aquellos concejales de la oposición, los 8, aquellos diputados y los del juzgado federal, se hagan cargo de esa cifra que mencionó el intendente, eso significa que se hicieron menos obras, y hay que decirlo porque si no pasa como algo automático. no podemos permitir que esto vuelva a suceder, vamos a redoblar el trabajo para continuar el proyecto en el que se estaba trabajando. Y resolviendo un tema tan difícil como es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, amplió Ríos.

En tanto que Arroquigaray, señaló, que “venimos trabajando en conjunto, entre las dos partes, con la familia Concaro y el Municipio. En agosto, cuando se produjo esta clausura, una intromisión inadecuada, se demostró que el juez de Campana no estaba en condiciones de anular nada, y es un dictamen contrario a derecho, pero esto hizo que no pudiéramos poner en marcha el emprendimiento”.

En cuanto a la compra que se hizo, explicó: “Hemos comprado bien, y recibimos los permisos otorgados para llevar adelante el proyecto, restando sólo la autorización final, ahora vamos a avanzar con el OPDS. No hay más instancias, es contundente el fallo de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los 3 jueces, siendo el órgano superior, y los argumentos fueron contundentes al decir que se violó el principio de jurisdicción, y que se afectaron garantías constitucionales, contrarias a derecho”.

Vale recordar que el predio de Concaro se dividió en dos partes, una va a estar sujeta a remediación ambiental, que es el antiguo basural, y en el sector contiguo, donde se construyó la primera celda de 10.000 m2, con su correspondiente pileta de diseminados, y las especificaciones técnicas “que nos pidió el OPDS, y en ese lugar se van a disponer los residuos, para ser tratados en forma segura, respetando los cuidados del medio ambiente”, explicó el secretario de Gobierno.

Finalmente, Ana Laura Allemann, dijo, que, “llegar a la verdad le costó mucho dinero de la gente, dinero que se hubiera podido usar para obras y servicios. Llamamos a la reflexión, que entre todos tenemos que pensar cuando la justicia se entromete en cuestiones que no debe hacerlo, complica todo en contra de la gente, para mí no es casualidad que una cámara federal le diga a un juez que lo que hizo estaba extralimitado. Se gastaron dineros públicos que no se deberían haber gastado. Ahora se va a poder trabajar como lo veníamos haciendo junto al Departamento Ejecutivo Municipal. Creo que los concejales deben expresarse sobre esto, yo no estaba en la presidencia, era concejal cuando el concejal Matzkin que en su momento nos dijo a todos los que habíamos acompañado este proyecto que el Municipio había comprado un auto fundido, al fin zarate podrá tener una remediación que es histórica y viene esperando, la gente esta muy preocupada por el tema medioambiental. Nosotros hemos votado siempre a favor de los intereses de la gente y no intereses particulares”.