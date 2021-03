El Municipio realizó una actividad por el Día Internacional de la Mujer

En horas de la mañana se realizó el acto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el Municipio de Zárate homenajeó y distinguió a través de la entrega de diplomas a muchas mujeres de diferentes sectores que se destacan y representan a quienes llevan adelante distintas labores en beneficio de la comunidad, principalmente a quienes han trabajado con gran compromiso y solidaridad durante estos tiempos difíciles atravesados por la Pandemia. La cita tuvo lugar en la calle Pellegrini entre Córdoba y Agustín Álvarez, donde también hubo momentos para el arte, mediante una intervención en el espacio público a través de la pintura de un mural que simboliza el gran trabajo en red que se lleva a cabo en el partido.

Allí concurrieron el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Zárate, Ariel Ríos, la Jefa de Gabinete, doctora Florencia Diez, la Secretaria Privada del intendente Osvaldo Cáffaro, Lilian Burroni, las diputadas provinciales del Frente de Todos, Patricia Moyano y Micaela Morán, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo, el Secretario de Seguridad, Alejandro Cimiotta y las concejales del bloque del Frente de Todos, Ana Laura Alleman, Tania Caputo, Vanesa Palermo, María Romero y el concejal Javier Yagode. También participó Mariana Vargas, presidenta del Consejo Escolar y consejeros escolares, organizaciones que conforman el consejo Municipal de la Mujer, género y diversidad y organizaciones sociales y civiles que trabajan incansablemente en la temática de género.

En este acto se distinguió a las mujeres que realizan una tarea destacada en el marco social tanto en los merenderos como en los comedores de diferentes barrios del distrito. También a representantes de Smata, Movimiento Social Evita, Barrios de pie, Libres del Sur, Sociedad de Fomento Villa Florida, sindicato de mecánicos, Movimiento LGTB, Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Suteba, promotoras de Salud, Sindicato de camioneros, Secretaría de Seguridad y de Salud del Municipio, entre otros.

En las próximas horas el equipo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social acercará la distinción a cada una de las mujeres que no estuvieron presentes en el lugar, ya que la jornada se realizó con un número limitado de personas y cumpliendo con las normas que rigen en el marco de la emergencia sanitaria en materia de bioseguridad.

La diputada Provincial Patricia Moyano, destacó, que, “se trató de un hermoso acto, no sólo porque reconocimos a aquellas mujeres que le dieron batalla a la pandemia, tanto con la política del Estado Municipal, Provincial y Nacional, estamos reconociendo a todas esas mujeres que representamos, conmemorando este día, y cada lucha, con mucha emoción. Como mensaje a las mujeres del partido, les digo que lo mejor es el mensaje de unidad de todas las mujeres, todas las organizaciones, la organización de aquellos que trabajamos para una sociedad más justa e igualitaria, se va a dar la conquista de nuevos derechos a partir de la unión, debemos seguir la lucha. La justicia y las fuerzas de seguridad deben ingresar en este camino de tener en cuenta la perspectiva de género y dar los pasos que corresponden y que establece la ley, ahí es donde debemos solicitar que acepten las leyes que se tratan y se aprueban en el congreso”, finalizó.

Por su parte, la diputada Micaela Morán, se refirió sobre la problemática de género. “Es algo que no podemos tolerar más. La violencia de género sigue siendo un flagelo muy importante en nuestro país. Los femicidios son graves, y necesitan de la prevención y de la contención del Estado, y todavía tenemos mucho para trabajar en ese sentido. Es una deuda que debe ser saldada. Nos comprometemos a trabajar, no podemos permitir más una compañera golpeada, dañada, violada o muerta. También la justicia tiene que trabajar mucho con perspectiva de género al igual que las fuerzas de seguridad, el estado nacional, provincial y local, sino es imposible obtener buenos resultados. No podemos quedarnos con los parches que no sirven para nada, el compromiso tiene que ser de todos los poderes”, sostuvo.