COMUNICADO DE RESTAURANTES Y BARES DE LA CIUDAD DE ZÁRATE

Una vez mas nos vemos en la obligación de emitir un comunicado para poder poner en conocimiento a toda la sociedad de nuestra ciudad, en general, del presente dificultoso que sigue sufriendo el rubro gastronómico.

La situación de la pandemia sigue siendo un riesgo grande, pero hemos visto como los números en nuestra ciudad se mantienen estables y tambien como ha cambiado el panorama con el avance de la vacuna contra el covid-19 en nuestro país.

Sin embargo los gobernantes de nuestra ciudad no están dispuestos (no sabemos, ni entendemos el por qué) a sumarse al prolongamiento de horario que decretó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente corremos en desventaja ante nuestras ciudades vecinas, que cuentan con un horario mas acorde al rubro.

Sigue dando la sensación que desde el gobierno municipal utilizan la pandemia para censurar la noche de nuestra ciudad. Como si nosotros fuésemos los culpables de la inseguridad que reina en las calles, de noche y de dia.

Necesitamos trabajar y nuestros clientes necesitan tener lugares de dispersión y diversión en la ciudad.

A ningun ciudadano de Zarate le benificia tener que viajar 9 kilometros para encontrar lugares abiertos donde reunirse, algo tan sencillo e importante en una época donde las preocupaciones abundan.

Esperamos que de una vez por todas desde el gobierno nos dejen trabajar, nos dejen sobrevivir a esta crisis y permitan que la noche de Zarate vuelva a tener el brillo que supo tener.

Pedimos la prolongación del horario al igual que nuestras ciudades vecinas, para poder competir de igual a igual y para poder subsistir a tan terrible crisis, que pareciera no tener fin. Y pareciera que el gobierno municipal no tiene la voluntad de ayudarnos a acercarnos a ese fin.

Deseamos profundamente que este sea el último comunicado que tengamos que emitir. Y deseamos también, que el Intendente de la Ciudad demuestre un gesto de buena voluntad y nos permita poder tener libertad horaria para ejercer nuestro legitimo y digno.

Somo trabajadpres , ydespues de 1 año de Pandemia queremos que nuestro Intendente , Nos ayude realmente , No queremos mas fotos para que su gobierno le muestre a la gente que se estan negociando entendimientos… tenemos un protocolo que cumplimos a raja tabla.

Pero hoy el Intendente Osvaldo Caffaro le importan mas como permanecer que en ayudarnos a los trabajadores que hace un año le rogamos trabajar.

Queremos dar lugar a lo cultural , tambien hace un año no trabajan. Estamos todos unidos. Y ya llevamos dos semanas despues que hablo el gobernador de la provincia en entender que quiere Caffaro.

Estamos unidos los GASTRONOMICOS y queremos volver a los HORARIOS que nos corresponde. Respetando los protocolos.

NOSOTROS TAMBIEN INTENDENTE TENEMOS FAMILIAS. Y ENTENDEMOS LA REALIDAD. ES HORA QUE HOY USTED NOS AYUDE A NOSOTROS.

NO NOS AMENACEN MAS… Y REALMENTE OCUPESE DE LA SEGURIDAD. Y LOS ACCIDENTES QUE OCURREN Y VAN A OCURRIR. POR QUERER IR A BUSCAR A OTRO LUGAR VECINO. LO QUE TODOS TENEMOS DERECHO A BRINDAR.

DR CAFFARO. SOMOS VECINOS NECESITAMOS TRABAJAR.