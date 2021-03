Recomendaciones ante la aparición de alacranes

La doctora Noemí Balestra, directora de Bromatología y Zoonosis, acompañada por el Secretario Interino de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni, se refirió sobre la posible presencia de alacranes y realizó algunas recomendaciones para que la población tenga en cuenta y esté prevenida.

La funcionaria, alertó, que, “ante la presencia de un alacrán en casa, no siempre es posible capturarlos, lo ideal es hacerlo con mucho cuidado utilizando guantes gruesos. Si los logran capturar, lo ponen en un frasco y lo traen a la oficina de Zoonosis ubicada en Teodoro Fels y Río Colorado, o nos avisan, y de esa manera lo vamos a orientar sobre qué pasos deben cumplir”.

En el lamentable caso que una persona reciba una picadura, “lo primero que deben hacer, es concurrir al Hospital Virgen del Carmen, allí se les indicará sobre el tratamiento médico a seguir”.

La Higiene como principal medida preventiva:

Para evitar que los alacranes ingresen, se recomiendan colocar burletes en puertas y ventanas, cubrir con mosquiteros o tejidos las rejillas, para que estos animales no penetren, y tampoco las cucarachas. “Esto es clave, porque la cucaracha es su alimento preferido. Por eso hay que tomar todo tipo de precauciones para la vivienda. También no dejar la ropa tirada en el suelo o tener cuidado con los calzados. Si uno deja la ropa en la silla, ya que suelen buscar la ropa por la oscuridad y la humedad. Es conveniente sacudir la ropa antes de utilizarla”, sugirió Balestra.

En cuanto al perímetro de la vivienda, lo aconsejable es limpiar bien, si hay pasto que esté corto, no generar escombros, porque los utilizan de escondite.

La fumigación no es lo más aconsejable, “ya que, por su contextura, son animales muy duros y se necesitarían utilizar productos muy tóxicos para el medio ambiente, eso nos incluye a nosotros. Desde el Municipio se realiza una fumigación como paliativo, perolos cuidados y acciones que podamos tomar los vecinos son muy importantes. También deben tener precaución quienes están cerca de una obra en construcción, porque los alacranes suelen venir entre la arena y piedra, por la humedad de estos materiales”, agregó.

Balestra, también se refirió sobre las mordeduras de perros y gatos, indicando, que, “lo primero es dirigirse al Hospital Provincial Virgen del Carmen, donde el médico que los reciba, va a completar una planilla otorgada por la Provincia, con esa planilla, recién allí van a nuestra oficina, y ahí se podrá observar el animal, para ver si la persona necesita el tratamiento correspondiente. De lo contrario, hacemos la planilla y orientamos a la persona. Pero siempre, primero, deben pasar por el Hospital provincial”.