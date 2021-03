Cáffaro realizó la apertura de las sesiones ordinarias del HCD

El Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Zárate (HCD), donde rindió cuentas de lo realizado en el 2020, un año marcado por la pandemia, y anunció medidas para 2021.

Por primera vez, el discurso de apertura parlamentaria, se hizo bajo estrictas medidas de distanciamiento social, siendo seguido presencialmente por una reducida asistencia en el recinto del HCD, al que sólo concurrieron el presidente del HCD, Ariel Ríos, y los presidentes de los bloques de concejales de cada partido político. Mientras que el resto de los ediles, lo siguió por video conferencia.

El intendente Cáffaro, en el inicio de su discurso, afirmó: “Este año es diferente, el 2020 fue muy duro y marca un antes y un después. No de Zárate, no de Argentina, sino del mundo. Fue muy difícil, atravesamos situaciones que nadie esperaba o se imaginaba. Tuvimos un 80% del personal municipal trabajando en post del cuidado de los vecinos, cuando al comienzo la única vacuna era el aislamiento”.

“Deseo lo mejor para mis queridos vecinos, y si la exigencia nos demanda nuevas acciones, serán puestas al servicio de la comunidad como lo fueron siempre”.

Programas COVID-19

El jefe comunal zarateño, brindo un detalle de la optimización del sistema sanitario local y destacó lo siguiente: “se puso en funcionamiento los Centros de Diagnóstico y Aislamiento (CEDA). Se dispuso donde funcionaba el Ex Hogar de Ancianos Municipal, un Centro de Diagnóstico y Aislamiento totalmente equipado con enfermería y médicos de guardia las 24 horas. Con una inversión de $53.000.000.

Dentro de los programas, destacó, el de adultos mayores, sabiendo que conforman una población de altísimo riesgo sanitario, en el marco del Programa Mayores Cuidados. A su vez, se llevó adelante el Programa Registro de Geriátricos, en el cual se realizó visita y relevamiento de un total de 29 Instituciones, con un total 320 adultos mayores”.

Entre las frases sobresalientes, subrayó, que, “una comunidad que mira por otro lado a nuestros abuelos no tiene futuro. El Hogar de ancianos tiene que volver a ser lo que era.”

También se refirió sobre el Plan General Alimentario municipal, que contó con la colaboración de la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación su personal, “se establecieron al inicio del Programa 12 puntos solidarios móviles alcanzando una entrega de 124.000 viandas y en los 23 puntos fijos, donde se llegó a una entrega de más de 437.000 viandas.

Este enorme trabajo en conjunto permitió asistir y acompañar mensualmente a 45.000 personas aproximadamente desde el inicio de la pandemia. Por medio del voluntariado social domiciliario, , se inscribieron unas mil personas para la confección de barbijos, logrando la fabricación de aproximadamente 130.000 unidades”.

El Intendente se refirió sobre el programa de Desinfección y Limpieza de la Vía Pública, Espacios, Edificios Públicos y Privados. “Para este esquema, el Municipio hizo una fuerte apuesta, con una significativa inversión que superó los 6.000.000 de pesos, con el que se adquirieron diferentes equipos”, expresó.

Campaña de Vacunación

“Nos proponemos vacunar al 100% de la población objetivo de Zárate en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo, y la disponibilidad gradual y creciente del recurso. En la 1ra etapa se vacunó en el Hospital Virgen del Carmen y Hospital Intermedio Municipal Doctor René Favaloro. En la 2da etapa el Ministerio de Salud de la Pcia. habilitó como centro vacunatorio la Escuela N°9 de Lima. En la actualidad, se designó el Club Pellegrini como nuevo centro”.

Solidaridad Urbana

Sobre Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat, expresó, que está distribuido en 9 esquemas. “Se pensó sobre una serie de ejes transversales que guiarán todo el proceso; estos ejes se constituyen en metas en sí mismos y le dan sentido a cada propuesta. Tratándose de la participación ciudadana, la descentralización, el cuidado del ambiente y la idea de sustentabilidad, el respeto por la diversidad cultural y de género y el desarrollo económico local”.

Se realizará el mantenimiento de los espacios verdes tanto en Zárate como en Lima con un monto de inversión de más de 116 millones de pesos, se gestionó el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo, que alcanza en Zárate y Lima a 265 personas y contará con una inversión de $19.000.000 y el programa nacional banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social que entregara insumos y equipamiento para trabajos de oficios a 182 personas con alta vulnerabilidad social.

En cuanto al mejoramiento de red de servicios públicos, “estamos realizando la construcción de 7 nuevos pozos de agua los cuales se encuentran ubicados en Pavón entre Catamarca y Santa Fe; Calle 20 esquina España; Perú y Antártida; calle 6 y Larrea y en Lima en calle16 entre 5 y 7; Calle 101 y 56 y calle 7 y 20. Se realizan con financiamiento del ENOHSA”. A esto se suma la adquisición de 16 electrobombas sumergibles para pozos de agua potable del partido de Zárate, licitación realizada a través del Programa Nacional Municipios de Pie dependiente del Ministerio de Interior de la Nación.

A través del programa de Desarrollo y Mejoramiento de los espacios verdes se realizará el mantenimiento de los espacios verdes tanto en Zárate como en Lima con un monto de inversión de más de 116 millones de pesos.

“Para seguir reduciendo brechas sociales, seguimos apostando fuertemente en la educación superior. Se pusieron en marcha las nuevas cursadas y carreras propuestas en 2019 a través del vínculo estratégico con 11 Universidades. De esta manera se alcanza un total de 15 carreras universitarias, que involucran a la fecha a 700 estudiantes de nuestra ciudad. “Para ello no fue suficiente solo una decisión política, sino también una fuerte inversión económica que en este caso se materializa en más de 16.500.000 millones de pesos”, argumentó.

Programa de Seguridad ciudadana:

Cáffaro se refirió a la incorporación reciente de 20 nuevos agentes que se sumaron al plantel de la Dirección de Prevención Urbana, “En materia de seguridad también fortaleceremos el área con la ampliación de la capacidad actual de 420 cámaras a 1000 cámaras distribuidas entre Zárate y Lima. Estamos trabajando en la implementación de una plataforma municipal para celulares, que permitirá generar alerta inmediata a la DPU para casos de violencia de género. En relación con este tema tan sensible y que nos duele tanto a todos y todas, durante la pandemia, los casos de violencia de género han aumentado considerablemente. Ante esta situación, se continuó trabajando fuertemente, con la guardia telefónica del departamento de Género y familia. En materia de género entendemos que se necesita un abordaje multidisciplinario y que la sociedad toda, y eso nos incluye a nosotros como funcionarios públicos, debe seguir aprendiendo día a día”.

Sobre el Programa de grandes emprendimientos de Master plan solidaridad urbana, resaltó, que, “pese a los avatares de la pandemia seguimos avanzando en el desarrollo y recuperación del edificio principal y anexos del Ex frigorífico Smithfield/Cooperativa Martin Fierro que pasaron a formar parte del Patrimonio de la Municipalidad de Zárate para uso de todos los vecinos y vecinas”.

“Este camino que inauguramos, abrirá oportunidades para la fuerza del trabajo en Zárate, con la dinamización del empleo y mejores condiciones para pequeños y medianos comerciantes, productores o empresarios”, concluyó Cáffaro, deseándole un buen año de labor legislativa a los presentes en el recinto.