Dio inicio la vacunación contra el COVID-19 en la Escuela N° 9 de Lima

Este jueves, en las instalaciones de la Escuela N° 9 de Lima, dio inicio la Campaña de Vacunación contra el COVID-19 en nuestro distrito. De esta forma, el Municipio de Zárate se sumó a la campaña más importante de la historia que organiza la Provincia de Buenos Aires.

Al establecimiento de Lima, entre este jueves y la próxima semana, se vacunará a 600 personas que fueron registradas en la Web: https://vacunate.ms.gba.gov.ar/, como en otros lugares de manera presencial, por ejemplo las plazas Mitre de Zárate y Lima, tal como lo planteó el intendente Osvaldo Cáffaro.

En el Centro de Vacunación, el primero de nuestro distrito, coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en sintonía con la Secretaría de Salud local, y la Delegación Municipal de Lima, se vacunarán unas 150 personas por día, siendo 15 por hora, siempre que hayan sido inscriptas en la Web mencionada. El horario dispuesto es entre las 8:00 y las 20:00 horas, inclusive los domingos.

Vale recordar que esta campaña que busca frenar la propagación del virus, se siguen los lineamientos que vienen desde Nación y Provincia, y que la Municipalidad, prestó colaboración para que todo funcione bien y a tiempo.

Al respecto, Ariel Ríos, el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Zárate, sobre este día, comentó lo siguiente: “Junto con Provincia y Nación, dimos comienzo al primer Centro de Vacunación de Zárate. Es un día muy importante, muchas personas han trabajado para que esto suceda. Estamos contentos, y no me canso de destacar el esfuerzo de todo el personal de Salud y de la Provincia, de la Delegación de Lima, que destinaron muchas horas y notamos un marco de gran organización”.

“El Municipio puso a disposición muchas personas que han hecho el esfuerzo y son anónimos, en este proceso histórico, trabajando para que todo funcione bien, limpio y ordenado. A la vez, hay que agradecer a quienes se anotaron para recibir las dosis”, amplió.

El presidente del HCD de Zárate, precisó, que, es vital que la gente se siga inscribiendo. “Qué confíen, y que no hay soluciones mágicas para derrotar al virus. La vacuna, por ahora es el único medio para apagar la propagación del virus, pero por suerte notamos que muchas personas deciden registrarse día a día, perdiendo el miedo, y tomando conciencia”.

Por ahora, en Lima, la vacunación continuará hasta el 28 de febrero, y ante el inicio de las clases, “quizás mutemos a otros lugares. Había que comenzar, para no tener retrasos. Hay que destacar, que el Estado Nacional, Provincial y Municipal, están presentes”, concluyó Ríos.

Satisfacción y procedimiento

Camila Arcieri, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinadora del Centro de Vacunación, sobre el inicio de la campaña, expresó su felicidad. “Estamos muy contentos, porque las 600 dosis llegaron a tiempo y forma, en un trabajo super articulado entre Nación, Provincia y Municipio. A la gente, le pido que cuando vengan no se olviden su DNI, y que estén tranquilos; seguramente van a llegar más dosis y brindaremos más turnos”.

Por su parte, el doctor Marcelo Schiavoni, Secretario interino de Salud de Zárate, se mostró muy conforme. “Todo funciona bien, como los sistemas, los freezers, el grupo electrógeno que cuida que no haya falta de energía eléctrica. Ahora hay confianza por esta vacuna, donde prácticamente no hubo efectos adversos en quienes ya recibieron las dosis. La gente advierte que es efectiva”.

En Lima, el ingreso es por la calle 9, en el contra frente de la escuela, ahí toman la temperatura en el primer punto de control, y luego en los gazebos montados en el patio, se toma de vuelta la temperatura, y se controla que la persona esté inscripta, “luego, en el gimnasio hay un nuevo control con tablets para determinar datos personales, y que esté el turno otorgado. Recién allí se saca la vacuna del freezer, que en esta ocasión vinieron en dosis individuales, allí se descongela la vacuna, y se aplica; luego la persona espera 30 minutos para ver que no haya efectos adversos, y recién allí, sale de la escuela por la Avenida 11”.

Una vez que pase el 28 de febrero, es probable que haya otros lugares de vacunación en otras instituciones, para ello, el Municipio elevó un listado a la Provincia, para su aprobación.