Solidaridad Urbana avanza con la participación de los vecinos

El Programa Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat, avanza a paso firme con la intervención de los vecinos. En la semana se mantuvieron múltiples encuentros con presencia de participación ciudadana.

En los cuales, las vecinas y los vecinos, realizaron distintos intercambios de ideas y propuestas con los funcionarios del Municipio de Zárate. Por el momento, se hizo foco en la zona 1 de este esquema, delimitada por la ruta nacional 9, el río Paraná y la calle Juan B. Justo.

Ayer, se realizó una reunión en el Centro de Participación Municipal (CEPAM) ubicado en el barrio España. En la que participaron el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo, el Subsecretario de Promoción Social, Walter López, de la Unidad Ejecutora del Programa Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat, Gustavo Queralt, el Director municipal de Relaciones con la Comunidad, Gustavo Maidana, y de la Unidad de Coordinación de la Participación Ciudadana, Marina Fenestraz.

Este programa busca emprender acciones para la resolución y gestión del hábitat, con el respaldo de los vecinos y las entidades de bien público del partido. A su vez, los fondos municipales que se destinarán en todo el territorio, se utilicen para mover la rueda del trabajo y la producción económica.

Entre los vecinos que asistieron al CEPAM ubicado sobre la avenida España, Ivana Vilar, señaló, que, “es algo espectacular que el Municipio nos convoque para saber qué opinamos y qué falta para nuestro barrio. Fue un encuentro muy bueno donde pudimos pedir lo que creemos que necesitamos. Ahora, vamos a ver en el futuro inmediato y esperemos que se cumpla lo charlado de ambos lados. Porque nosotros, también debemos poner nuestro grano de arena. Hay mucha gente que tira la basura en el campo aledaño a la avenida, y eso que el camión recolector pasa siempre, esto no puede seguir ocurriendo”.

Por su parte, otra vecina del barrio España, Nadia Cruz, dijo, que, “es una muy buena iniciativa que el Municipio se acerque y poder escuchar lo que nos ofrecen, y a la vez, que sepan lo que reclamamos. A los vecinos que no estuvieron presentes, que vengan cuando volvamos a juntarnos, para que opinen y no haya quejas sin fundamento”.

Los vecinos que asistieron a la reunión, solicitaron que el regador de agua pase más seguido, arreglar la plaza y sumar juegos, hacer actividades deportivas, culturales y talleres de oficio con salida laboral en el CEPAM, entre otros pedidos.

Un trabajo en conjunto

Darío Raffo, sobre el encuentro con los vecinos en el barrio España, puntualizó lo siguiente: “La verdad, me voy asombrado positivamente por el nivel de compromiso y colaboración que está prestando el vecino. Porque estamos viendo gente comprometida con su lugar y su barrio, e integrada de alguna manera con el Estado municipal que va a acompañar esa transformación. La gente quiere ser parte, progresar, tener esa movilidad social ascendente, y el Estado debe articular con lo privado también para vivir mejor”.

“Fue claro el intendente Cáffaro, con su decisión política reafirmada por el actual intendente interino Ariel Ríos, cuando estableció que es necesaria una amplia participación ciudadana y popular, en este proceso de cambio del distrito. El vecino y la vecina entienden el mensaje, y eligen trabajar para mejorar su Hábitat. Eso va a traer desarrollo para la región, es el fin de la política, y debemos avanzar para lograr que el ciudadano y ciudadana, puedan vivir en una sociedad más justa e igualitaria”, amplió.

En tanto que Gustavo Queralt, rescató que fue una reunión productiva, “me voy muy contento, estamos en un momento en que intentamos salir todos de esta pandemia que nos atravesó, y vemos que la participación está presente, que los vecinos nos acompañan. Expresan sus necesidades, plantean sus problemas, y así, trabajando juntos vamos a poder enfrentar esto, que es la nueva realidad. Estamos preparados para hacerlo juntos”.

La ciudad crece, aumenta demográficamente, “trabajando juntos vamos a encontrar las soluciones. Es un proceso, escuchamos las necesidades, con lo cual construimos un diagnóstico realista, no hecho en un escritorio, sino con opiniones de quienes viven día a día estas realidades. A partir de allí, nuestros equipos técnicos hacen sus análisis de factibilidad, y nos volveremos a juntar con talleres temáticos, con respuestas específicas, para ir discutiendo aquellas soluciones posibles que pueden darse desde el Municipio, y otras soluciones que pueden darse a partir de un trabajo en conjunto”, añadió Queralt.

Otras actividades

El Municipio realizó otras acciones en el marco del Programa Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat. Hubo una presentación por parte del equipo municipal, ante los presidentes de las sociedades de fomento de los barrios Capdepón, 25 de Mayo, y vecinos del Barrio Bayer.

Allí se realizó un diagnóstico de situación de las instituciones y se acordaron nuevos objetivos para las próximas reuniones que serán aproximadamente en 20 días, donde se elevaría una propuesta acorde a las distintas problemáticas que fueron surgiendo en la charla, como forestación, arbolado, mejoramientos de plazas, asistencia, formación de juntas vecinales con la intención de crear sociedades civiles y seguridad.

También se efectuó una reunión con las fuerzas vivas del distrito interesadas en la temática de ambiente, allí participaron las Cooperativas de recicladores de residuos sólidos urbanos, La Esperanza Norte y Sur, y representantes de la ONG Zárate Recicla, en las instalaciones de la Universidad Popular de Zárate.

Del Municipio, intervinieron representantes de las áreas de ambiente, participación ciudadana, territorio y desarrollo humano. Se charlaron distintos temas con el objetivo de armar proyectos, aspirando a la formación de promotores ambientales en el corto plazo para que puedan fomentar y concientizar un nuevo modelo de ambiente sustentable en cada barrio.