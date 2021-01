Vecino fue robado y golpeado en su casa

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en Zárate y tuvo como víctima a un vecino que se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la zona céntrica de Marimón y Bolívar.

“Bueno, para variar, por segunda vez en 2 meses, la maldita inseguridad. Por suerte la puedo contar. Me robaron una notebook marca ASUS, el poco dinero que tenía, que iba a ser utilizado para renovar el contrato de mi casa. Andaban en moto y amagaron con llevarse la tele, pero se ve que no podían y me la dejaron tirada en el patio. Por supuesto una oscuridad barbara en la zona de mi casa y cámaras que brillan por su ausencia. La ambulancia, la dpu y la policía estuvieron al instante. Gracias a ellos por atenderme. Abra que remontar pero no se como,por primera vez.” escribió el vecino en sus redes sociales.

Fueron tres los malvivientes, jóvenes de entre 17 y 23 años aproximadamente, que con armas de fuego le dieron un fuerte culatazo en la cabeza y apuntaban al vecino constantemente. Los ladrones tenían puesto barbijo, pantalones cortos, remera de CADU y se movilizaban en una motocicleta.

Se robaron una notebook marca ASUS, dinero en efectivo y aunque intentaron llevarse un televisor no pudieron y lo terminaron abandonando en el patio de la casa para luego darse a la fuga.

Esta fue la segunda vez en los últimos dos meses que le tocó ser víctima de la inseguridad. En el lugar intervinieron rápidamente efectivos policiales, el Servicio de Emergencias Médicas Municipal (SEMU) y agentes de la DPU.