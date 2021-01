Seis instituciones junto al Municipio, firmaron el acta compromiso para sumarse al Programa Solidaridad Urbana

En las instalaciones de la Universidad Popular de Zárate (UPZ), en la mañana de hoy, el Municipio y seis instituciones firmaron el acta compromiso para sumarse al Programa Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat, un esquema lanzado a fin de 2020, por el intendente Osvaldo Cáffaro, que aspira a la resolución y gestión del hábitat.

Al club Defensores Unidos, el día de la presentación, por la pandemia y los protocolos, no se pudo invitar todas las instituciones del partido para que asistan al campo deportivo, por lo cual, a partir de hoy, habrá nuevas actas que se irán firmando para sumar a quienes quieran formar parte de este programa que será la base fundamental para los próximos años de gestión municipal.

Participaron del acto, el intendente interino Ariel Ríos, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo y de la Unidad de Coordinación de la Participación Ciudadana, Marina Fenestraz. Mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gustavo Maidana, el director municipal de Relaciones con la Comunidad, a la vez, que Gustavo Queralt, de la Unidad Ejecutora del Programa Solidaridad Urbana Master Plan Hábitat, respondió algunas consultas de los vecinos que asistieron al lugar.

En tanto que por las entidades que adhirieron al acta compromiso, hoy, participaron las siguientes personas: Héctor Parodi, de la Sociedad de Fomento Barrio Juana María; Gladys Torres, de la Sociedad de Fomento barrios Atepam y Arquitectura; Luis Caimer, de la Sociedad de Fomento barrio 25 de Mayo; Sandra Santángello, del Comedor de la Iglesia Don Bosco; Paula Fernández, de la Cooperativa de Trabajo “La Esperanza Limitada”, y Vanesa Palermo, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

El Programa Solidaridad Urbana Master Plan del Hábitat tendrá alcance en todo el territorio y su implementación se realizará por zonas. Teniendo en cuenta la visión que plantea el Ejecutivo Municipal en “un territorio donde se promueve un acceso justo al hábitat, que se constituya en modelo en términos de políticas públicas con la misión de generar lógicas de trabajo participativas, inclusivas y solidarias”.

Para su ejecución se dividió al partido de Zárate en 6 zonas. En diferentes etapas se avanzará en obras de infraestructura, ampliación de la red de servicios públicos como agua y cloacas, grandes emprendimientos, lotes con servicios, urbanización de barrios populares, regularización dominial, entre otras iniciativas importantes.

Además, el Master Plan contempla simultáneamente que comiencen a concretarse con fondos municipales las siguientes acciones en el partido: Programa de Ambiente $47.340.000 (Creación de Huertas, Vivero Comunitario, Compostaje, tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Reciclado, Podas, Calefones solares con reciclables, Biodigestores cloacales), Programa de Salud $19.800.000 (Mejoramiento de Infraestructura, Campañas de Vacunación y castración de animales domésticos), Programa de Centros Comerciales a cielo abierto $31.200.000, Programa de Seguridad $3.420.000 (Implementación del Plan Alerta Vecino e instalación de Nuevas Cámaras), entre otros esquemas que beneficiarán la calidad de vida de la población.

Un plan ambicioso e integral

Al respecto del acto en la UPZ y lo que viene, el intendente interino, Ariel Ríos, expresó, que, “afortunadamente notamos mucha participación por parte de la gente, se advierte una gran intención de sumarse y trabajar integralmente. Hoy dimos un paso más, después del lanzamiento de Solidaridad Urbana. Un plan, muy ambicioso, para el que estamos trabajando día a día. Esta es una herramienta novedosa, que nos plantea el intendente Cáffaro, en la cual no hay que caer en prácticas continuas burocráticas, que tiene, muchas veces justificada el Municipio. Pero ahora la intención es ser muy directo, con el vecino y la institución, siendo importante la discusión, el criterio, las coincidencias, las diferencias, pero fundamentalmente hay que concretarlas en acciones, y creemos que con esta herramienta, lo vamos a poder lograr”.

Por su parte, Gustavo Queralt, quien mantuvo un diálogo con los vecinos, respondiendo las inquietudes de los mismos, dijo que, “para que fluya el funcionamiento del programa, necesitamos este tipo de intercambios. De esta manera, estamos seguros que vamos a obtener en esta interacción, en este trabajo en conjunto, el camino para transformar definitivamente al territorio de Zárate con el aporte de todas y todos”.

Mientras que Darío Raffo, señaló, que, “ahora vamos a ir sumando a más entidades para formar parte del programa. Lo importante es mejorar el Hábitat, que va más allá de la vivienda, significa el lugar en donde nos desarrollamos diariamente, como plantar un árbol, arreglar una vereda, disponer cerca de casa de un club con capacidad institucional, o que la gente pueda concurrir a la UPZ para capacitarse y aspirar para formalizar su trabajo, y salir de la economía informal. Para ello es vital que se involucren con amplia participación ciudadana”.

Habrá acciones inmediatas, para ello, “el intendente Cáffaro, determinó algunos fondos municipales, para el inicio, ratificados por el intendente interino Ríos, donde presentamos una idea de trabajo y el plan va a salir de la participación de la gente; las primeras acciones serán en breve, convencidos que no hay posibilidad, de una sociedad justa, sin presencia del Estado, las teorías liberales han demostrado que no van más. Tampoco el Estado debe ir por todo, debe articular con la gente, para plantear un escenario plural y democrático”.

En la ceremonia de hoy, se informó a los concurrentes, que ya se trabaja en la zona 1, que abarca desde la ruta nacional 9 hacia al río con límite en la calle Juan B. Justo. Para ello, el Municipio mantuvo reuniones con varias instituciones y vecinos de este trazado.

Se recuerda, que el Municipio, propuso el siguiente número telefónico de contacto en el horario de 9.00 a 16.00 horas, a los vecinos e instituciones que deseen hacer consultas e informarse: 3487-409016. También, se pueden hacer preguntas por correo electrónico, a través de la siguiente dirección: [email protected]