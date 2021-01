Nueva reunión del Consejo Asesor de Salud: ya se anotaron en la vía pública más de 1100 personas para vacunarse contra el COVID-19

El día sábado, volvió a reunirse el Consejo Asesor de Salud de Zárate, compuesto por un grupo interdisciplinario que se constituyó por disposición del intendente Osvaldo Cáffaro, para trazar todo lo relacionado con la lucha ante el COVID-19 y que actualmente se encuentra en pleno diseño de la Campaña de Vacunación en todo el distrito.

Estuvieron presentes el intendente Interino Ariel Rios, junto a parte de su equipo, cómo también el secretario interino de Salud, Marcelo Schiavoni, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Dario Raffo, el doctor Daniel Mautissi y el doctor Ariel Braida (integrantes de la unidad operativa), el director del Hospital Virgen del Carmen, Marcelo Vigil, el director ejecutivo de la Clínica del Carmen, doctor Alberto Arena,como representante del del Círculo Médico, el doctor Daniel Álvarez y la diputada provincial del Frente de Todos, Micaela Morán.

Entre los aspectos salientes del encuentro, tanto los profesionales como los representantes de instituciones de salud públicas y privadas, siguieron tratando sobre los distintos aspectos organizativos, que deben estar preparados, cuando lleguen nuevas dosis al partido. Recién allí, podrán vacunarse las personas que estén inscriptas en la siguiente Web: https://vacunate.ms.gba.gov.ar/

Cómo dato alentador en sólo tres jornadas, que se realizaron por decisión del Municipio en las plazas Mitre de Zárate y de Lima. Hasta hoy, se inscribieron más de 1100 vecinos. Demostrándose así, que la población es consciente y que recibir la dosis correspondiente, es lo más aconsejable para enfrentar y derrotar la propagación del virus.

Otros ejes que se charlaron en la reunión del consejo, fueron cómo funcionará la parte logística, cómo debe armarse la pre vacunación: con la ubicación de un triage, la inscripción y quienes serán los vacunadores.

En cuanto a la infraestructura, se habló de los lugares en donde se realizarán las aplicaciones para que dispongan de electricidad todo el tiempo, siendo fundamental que no se interrumpa la cadena de frío para preservar las dosis, por si llega a ocurrir un corte o baja tensión. Las instalaciones seleccionadas son la E.E.T N°1 (Colegio Industrial), las escuelas 5 y 11, y, la 9 de Lima.

Pocas reacciones adversas

El Consejo Asesor de Salud se refirió sobre la importancia de comunicar a la comunidad de Zárate y Lima, sobre los efectos adversos que produce su aplicación.

Respecto a este tema, el Secretario interino de Salud de Zárate, doctor Marcelo Schiavoni (M.P. N° 223.657), destacó, lo siguiente: “sabemos que mucha gente nos pregunta sobre las reacciones adversas. Y debemos ser claros y decirles que afortunadamente tanto en el personal de Salud local, cómo en la Región Sanitaria V, a la que pertenece Zárate, no hemos visto nada negativo, ni moderado ni grave, no hay denuncias ni complicaciones. En un bajo porcentaje, menor al 10%, no se observan anomalías diferentes a las de cualquier vacuna, como algún dolor muscular, algo de temperatura, dolores articulares o la necesidad de dormir un rato por sentir cansancio, pero en 24 y 48 horas, todos se han recuperado”.