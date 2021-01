El intendente interino Ariel Ríos dio inicio a la perforación de un nuevo pozo de agua en Lima y recorrió obras sanitarias en Zárate

Con la intención de poder satisfacer la demanda y mejorar el servicio de agua para las vecinas y los vecinos del distrito, hoy, el intendente interino Ariel Ríos, presenció el inicio de perforación de un nuevo pozo en Lima, que tiene como propósito poder cubrir la necesidad de este recurso en plena etapa de calor. También, visitó las obras que se están realizando en Zárate, que muestran un alto grado de avance.

En Lima, la empresa que realiza la perforación, hizo los primeros trabajos en la intersección de las calles 5 y 16. Mientras que en Zárate, Ríos observó el progreso de las obras en los pozos ubicados en la avenida Santa Fe y Pavón, que está en un 80% de avance, y en la avenida España y calle 20, actualmente, en un 60%.

Ríos, sobre el punto de partida que se dio en Lima, precisó, que, “se trata de un proyecto que gestionó el intendente Osvaldo Cáffaro a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y estimamos que en 35 o 40 días estará aportando agua al anillo de distribución para que los limeños puedan disponer del uso de este recurso”.

“Se trata de una bomba muy pesada y las buenas noticias para Lima no terminan aquí, porque habrá nuevas obras que podrán conectarse a la línea central para que la gente no sufra inconvenientes en el abastecimiento de sus hogares. No es solamente esta medida, la idea a través de Servicios Públicos, es poder automatizar el funcionamiento, y vamos a seguir gestionando fondos ante el Gobierno Provincial y Nacional, para que podamos instalar nuevas bombas en el partido. Y una vez concretadas, podremos decir que hubo un antes y un después en la falta del agua. Queremos mostrar esta realidad, no son sólo palabras, también son hechos”, amplió Ríos.

Solucionar problemas como meta

Por su parte, José María Orlando, el Delegado Municipal de Lima, expresó: “el agua es un elemento básico e indispensable, en los últimos tiempos hemos tenido graves problemas, primero en los barrios y ahora con más calor, en toda la localidad. Esta obra que hoy se inició, va a aportar al sistema, unos 100.000 litros por hora, siendo de gran ayuda. Vale recordar que Lima tiene un sistema distinto a Zárate, la impulsión de bomba hace que el agua vaya a un tanque, y de allí se distribuye. El año pasado tuvimos problemas en 9 barrios”.

Con una instalación en la calle 137 y 48, se solucionaron los problemas en 5 barrios, y luego a mitad de año, “hicimos un bypass en la calle 21, que favoreció a los barrios 8 de Septiembre, 8 de Marzo y San Isidro, y nos quedó pendiente Granja 8, que está al otro lado del Centro, hacia el sector este de la localidad. Pero con la perforación iniciada hoy, el agua llegará a buen volumen a otros barrios como 22 de Octubre, Toyota, Unión, y en definitiva, se beneficiará todo Lima”, dijo Orlando.

“En pocos días, si todo sale bien, se iniciará la obra para colocar otra bomba, en el barrio Granja 8, que trabajará en cola de línea, para abastecer la red directamente. Estamos apurando los pasos administrativos y la colocación de cañerías. Obras Sanitarias de Lima está trabajando rápido para tener todo listo para cuando pueda llegar la bomba y pueda empezar a funcionar”, agregó.

Finalmente, el Subsecretario de Servicios Públicos, Jorge Mangiantini, destacó: “el Municipio, “está trabajando mucho con el tema de pérdidas de agua. Durante la pandemia, no podíamos cumplir en este tema particular, pero por suerte en los últimos meses de 2020 y ahora avanzamos mucho, y pudimos solucionar la mayoría de las pérdidas. También esperamos que se concrete una licitación inminente que posibilitará brindar mejor servicio para Lima, Zárate y Escalada”.

Una de las metas para este año, es poder automatizar el servicio del agua, a través de telemetría, que permitiría ante cortes de luz o fallas, que las bombas se reanuden solas, y ante otro sistema de acción, que sigan dando respuesta a la demanda de todo el distrito. “A la vez, nos estamos ocupando para que no haya conexiones clandestinas, algo que muchos vecinos hacen frecuentemente, que le quitan caudal y presión a la red de agua de los hogares. Estamos detectando muchos casos de conexiones y queremos que esto no ocurra”, concluyó Mangiantini.