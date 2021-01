Habilitaron en Zárate y Lima puestos de inscripción para la vacunación contra el COVID-19

En la jornada de hoy, manteniendo la férrea lucha contra la propagación del virus, la Municipalidad de Zárate, activó un sitio de inscripción en la Plaza Mitre de Zárate y otro en la Plaza Mitre de Lima, para aquellas vecinas y vecinos de nuestro distrito que aún no se anotaron para recibir la vacuna contra el COVID-19.

El Municipio, se mantiene así en plena sintonía con lo que recomiendan los Ministerios de Salud del gobierno nacional y provincial.

En ambos gazebos, establecidos para tal fin, la Secretaría de Salud de Zárate, cuenta con personal que orienta a los vecinos y solicita sus datos para luego registrarlos en la página web de la provincia de Buenos Aires. Esto permite que, llegado el momento, sean convocados para recibir la aplicación de las dosis.

De esta manera, todas aquellas personas que no pudieron registrarse vía web, o no tienen los recursos para hacerlo, poseen una vía alternativa de manera presencial en ambas plazas, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

En el primer día ya se acercaron más de 70 vecinos para anotarse.

Se trata de un plan por escalas y por etapas, y los que quieran optar por registrarse de manera online continúa vigente la página web del gobierno de la provincia: www.vacunate.ms.gba.gov.ar

Un día importante

Al respecto, de esta acción municipal que facilita la inscripción, y que se inició en la jornada de hoy, el intendente interino, Ariel Ríos, destacó, que, “estamos frente a un día importante tanto en Zárate como en Lima, ayudando para que la gente se empiece a anotar para recibir la vacuna contra el virus, siendo muy importante para nosotros, poder hacerlo en este marco de pandemia”.

“Es el puntapié inicial, de algo que aún puede hacerse virtual, pero que ahora nos estamos acercando a la gente, en forma directa y simultáneamente en Zárate y en Lima, para facilitar la inscripción del Plan de Vacunación. Los que no pueden hacerlo vía online, tienen la oportunidad de hacerlo todas las mañanas en ambos gazebos. Los invitamos, sin importar la edad, para que puedan quedar registrados en la página de la provincia. Seguramente, ampliaremos la propuesta a otros puntos frecuentados del distrito, que informaremos a su debido momento”, añadió Ríos.

Mientras que el doctor Marcelo Schiavoni, el Secretario interino de Salud, manifestó, lo siguiente: “Pensamos un operativo de inscripción, para aquellos que no tienen los medios, o no sepan cómo hacerlo vía online. Para ello, el personal asignado, los asesorará y completará los datos de las personas que deseen vacunarse. Por eso, les pedimos que se acerquen, con el debido uso del barbijo y el distanciamiento social para que completen los formularios, de acuerdo con lo que piden la Nación y la Provincia de Buenos Aires, remarcando que lo ideal es vacunarse para poder derrotar este virus”.

En la primera etapa se le dio prioridad exclusiva para que reciban las dosis enviadas a todo el personal de salud del partido. “Además del sector público y privado, como las clínicas, se invitó a los colegios de profesionales para hacerlo, como odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, por ejemplo”, agregó.

También Schiavoni, expresó que, en una etapa cercana, le tocará el turno de vacunación a los docentes, y sobre el aumento de los casos positivos en nuestro distrito, dijo, que, “si bien hay un aumento, no es tan significativo. Igual estamos expectantes, y seguimos pidiendo a la gente que se cuide”.