El Municipio insta a la población a extremar cuidados ante el aumento de los casos de COVID-19

En una conferencia de prensa realizada en la plazoleta General San Martín, al lado del Palacio Municipal, Ariel Ríos, el intendente interino, y la doctora Lorena Mattei, subsecretaria de Estrategia Sanitaria de la Secretaría de Salud, se refirieron sobre la actual situación epidemiológica que atraviesa nuestro partido, en momentos en que los casos positivos de COVID-19 volvieron a ser protagonistas.

Al respecto, Ríos, dijo que: “el comportamiento de los vecinos en principio es bueno, pero podría ser mejor. Zárate tiene números estadísticos favorables, lo que marca que estamos haciendo las cosas bien, pero nos podría ir mejor. En las últimas tres semanas se notó que, a pesar de contar con una población solidaria, por la actitud de un grupo minoritario, que suele destruir normas y convivencias, generó que se propaguen los casos de COVID-19. Por lo tanto, ante un crecimiento exponencial, queremos apelar más que nunca a tener conciencia”.

Por su lado, Mattei, instó a la comunidad a no relajarse en este momento, justo cuando se inició la campaña de vacunación, pero que aún es incipiente. “A no descuidarse, la pandemia no terminó, hubo un descenso de casos, hace un tiempito, pero estamos en las puertas de un posible rebrote al igual que en la provincia. Lo más importante es mantener el uso del barbijo, el distanciamiento social, y aunque nos siga costando, no debemos juntarnos en grandes reuniones, no compartir mates, nos queda un poquito más para poder volver a encontrarnos, y debemos ser pacientes”.

La llegada de las fiestas de fin de año, hizo en la mayoría de las ciudades del país, que haya más circulación de personas y reuniones, por lo que el crecimiento de casos positivos aumentó en los últimos 10 días. “Pero hay varios factores, no son sólo las fiestas. Llegó el calor, y hay un poco de agotamiento por la cuarentena, y eso hizo que nos relajáramos, pero a esta altura, lo ideal es volver a pensar en cuidarnos, ante todo, para protegernos de manera colectiva. También es clave el lavado de manos. Y notamos más casos en personas jóvenes, que son los que tienden a salir a reunirse”, añadió Mattei.

Sobre cómo está preparado el partido, amplió: “estamos preparados para lo peor, pero esperando lo mejor, y que no haya que utilizar los centros de aislamientos. Los centros sanitarios están bien preparados y lejos de estar colapsados”.

Zárate está en una tasa de 3.0 de contagios, bien en comparación con otros distritos que integran la región sanitaria V, “pero no hay que relajarse”, recomendó Mattei.

Finalmente, el intendente interino, advirtió: “fuimos pioneros, por idea del intendente Osvaldo Cáffaro, en el uso del barbijo, y es clave seguir utilizándolo. Esperaremos los lineamientos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, en cuanto a la campaña de vacunación, y estamos trabajando mancomunadamente entre los hospitales municipales René Favaloro de Zárate y Aurelio Aleotti, de Lima, más el hospital Virgen del Carmen y las Clínicas Privadas. Pero le reitero a la población, que debemos ser más solidarios y responsables ante un posible aumento mayor de casos”, concluyó Ríos.