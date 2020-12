Cáffaro entregó bolsas navideñas a vecinos de la ciudad: “el trabajo que hicimos junto con la gente ha sido tremendo”

En la jornada de hoy, el intendente Osvaldo Cáffaro, encabezó la entrega de bolsas con productos navideños. En esta ocasión, el primero de los puntos fue en el Comedor “Los Pekes” ubicado en el barrio Cementerio.

En total, en los puntos solidarios fijos y móviles (donde se trabaja en conjunto con la Armada Argentina), comedores, merenderos, y demás puntos solidarios, se distribuirán en la jornada de hoy más de 5000 bolsones navideños.

El intendente Cáffaro señaló: “el trabajo que hicimos junto con la gente ha sido tremendo, a partir de marzo, se multiplicó. Tenemos una gran cantidad de puntos activos donde estamos entregando productos de primera necesidad, a través del Programa Alimentario, complementado con el trabajo del gobierno nacional y provincial, eso nos permite llegar a la mesa navideña con esta entrega de alimentos muy particular. Hemos llegado por mes a más de 50.000 vecinos de Zárate y Lima, como nunca nadie lo había hecho, jamás se hizo un despliegue así por la alimentación de nuestros compatriotas. Estoy eternamente agradecido a mi equipo, a la gente que ha venido soportando estos meses, a nuestra Armada, que nos acompañó desde el primer momento. Porque una cosa es hacer una acción puntual, donde todos somos solidarios, donde todos colaboramos, pero sostenerlo en el tiempo, durante tantos meses, realmente es una tarea en la que hay que tener mucha convicción, muchas ganas de hacerlo, y hay que sentirlo profundamente”.

“Igual que los grupos sociales, los movimientos sociales, acá precisamente en este comedor, hay chicos jóvenes, muy solidarios, que colaboran, en esta dificultad que hemos tenido, la solidaridad es de la gente hacia su pueblo”.

Como mensaje final el intendente expresó: “les deseo lo mejor, que esto pase, es muy difícil poder vivir así, lamentablemente tenemos que convivir así con este virus, que esto pase cuanto antes. Creo que la vacuna nos va a dar un respiro, pero no es una cosa automática, es un proceso, y mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos, pero lo que está intacto es la solidaridad de la gente, entonces estas tienen que ser las raíces para nosotros poder construir. Vamos a lanzar un programa la semana que viene, que se llama Solidaridad Urbana, un programa que apunta a mejorar el territorio, en todo y cada uno de los aspectos, en la educación, vamos a fortalecer lo que son nuestras escuelas, y mejorarlas, que participen las cooperadoras escolares, los comedores, las sociedades de fomento, todas las instituciones de bien público, tenemos que arremangarnos junto con el Municipio, el gobierno nacional y provincial, para sacar adelante este país.

Por su parte, Darío Raffo, Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social puntualizó: “se decidió acompañar a los vecinos con un bolsón navideño, repartiéndolos en los 60 puntos que nos acompañaron durante todo el año, en los fijos, en los móviles, los merenderos, con la ayuda de las organizaciones sociales, los referentes barriales y la Armada Argentina. Se trató de una tarea inmensa de abordaje territorial para acompañar al vecino y vecina, terminando un año tan difícil. Fue posible gracias a muchos compañeros y compañeras que trabajaron desde el primer día, no para sacarse la foto en el inicio de una política pública, sino que lo hicieron responsablemente y lo venimos sosteniendo desde hace 9 meses”, añadió Raffo.

Finalmente, Sergio referente barrial, comentó muy emocionado y con palabras de agradecimiento a las autoridades municipales: “solo tengo palabras de agradecimiento eterno al intendente y Municipio de Zárate, más que contento una vez más, abarcando a todo el barrio. A cada vecino y vecina de Zárate, muchas gracias por el acompañamiento en toda la pandemia y desde siempre. A todo el personal que dejó todo en la cancha, y cada persona. No estamos solos, hay un intendente y municipio presente, y de esta salimos todos, les deseo Felices Fiestas a todos”, concluyó.