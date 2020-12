Programa Navidad Junto a Todos: Cáffaro dejó inaugurado el Árbol Navideño de la Ciudad

El Intendente Municipal, Osvaldo Cáffaro, acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ríos, dejó inaugurado en la noche de este lunes, el tradicional Árbol navideño de la ciudad, ubicado en el corazón de Plata Mitre de Zárate.

En un breve encuentro respetando el distanciamiento social, y las medidas preventivas correspondientes en el contexto de emergencia sanitaria COVID-19, se encendieron las luces del árbol navideño, en lo que fue la décima segunda edición del reconocido programa que desarrolla el Municipio.

Un Mensaje especial:

Cáffaro brindó su mensaje a la comunidad en vísperas de las fiestas de finde año y señaló:

“Acá realmente es donde se ven las ganas y la voluntad de cada uno. Qué difícil que fue vivir este año, realmente muy difícil en lo particular, en lo personal, en lo familiar, en las instituciones. A nosotros también nos costó mucho, le costó mucho al gobierno provincial y al gobierno nacional haber enfocado este desenfoque, porque la verdad así ha sido, muy difícil encontrar un horizonte, un virus que no se lo podía atacar con nada, que aún no se lo puede atacar, sí en cambio ahora, a partir de la vacuna. Lamentablemente, nos ha dejado muchos amigos en el camino, algunos familiares, vecinas y vecinos, ha sido muy triste el año. Pero acá, la fuerza de nuestros niños, de los jardines nos han dado vida y creo que hoy tiene un simbolismo particular. Ustedes los más chiquitos, nos están dando una inyección de vida y de cómo marcar un horizonte. Hoy el árbol, más allá que todos los años lo ha tenido, tiene la unión, la fortaleza y sobre todo las ganas de vivir, eso es parte de la Navidad y de las fiestas. Y hoy, se suma a ello, la vida, que tanto hemos luchado por ella. Vamos a salir adelante, por nuestros hijos, por ellos, los chicos que han hecho este árbol maravilloso, aun en pandemia. Fíjense en los chicos y los padres que los ayudaron, nos cargamos esta responsabilidad, porque queremos salir adelante”, añadió.

También el intendente adelantó lo que viene en el accionar municipal: “Va a ser un año muy especial el próximo, y lo hemos charlado mucho con mi equipo, vamos a lanzar un programa muy importante que se llama Solidaridad Urbana, y en ese programa, vamos a poner todo, lo que tengamos de recursos económicos y humanos, y no lo vamos a poder hacer solos. La idea es que haya un protagonismo de la gente y de las organizaciones de la comunidad, cómo no hubo antes. No podemos esperar, un programa relacionado al Hábitat, la infraestructura, la cultura, el medio ambiente, el deporte. La idea, es que todo esto, puede converger en el barrio, en el territorio, y ahí, a partir de la semana que viene vamos a ir viendo, cómo rápidamente podemos aportar cada uno desde el lugar en el que estamos. Ese es el compromiso por parte nuestra y ese es el compromiso que sin lugar a dudas que vamos a lograr con la comunidad”.

Con palabras muy sentidas, agradeció a los trabajadores y trabajadoras esenciales:

Hagamos un mundo realmente distinto a partir del año que viene, pero construyéndolo entre todos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, por eso es que les doy infinitas gracias a todo el equipo municipal, a los trabajadores y trabajadoras de la Salud, qué han trabajado desde el primer día con una enorme carga horaria, a todos nuestros compañeros, lo mismo que las fuerzas de seguridad, que estuvieron desde el primer momento, los servicios esenciales, a cada uno de ellos, les envío un abrazo enorme, a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, a todos los que colaboraron. Vamos a seguir construyendo un Zárate como nos merecemos, sin lugar a dudas, muchísimas gracias a todos” finalizó el Intendente Cáffaro.

En esta edición 2020 que se realizó de manera conjunta con la Jefatura Distrital de Educación Pública y DIEGEP han participado los siguientes Establecimientos Educativos del Partido de Zárate:

Jardines: JIRIMM 1, JIRIMM 4, Jardín Maternal Yo solito, Jardín Maternal Duendecitos,902 Armada Argentina, 903 “Dr. Miguel Bertero”, 904 Puerto de la Ciudad, 905 “Rosario Vera Peñaloza”, 906, 908 “Benito Quinquela Martín”, 910 “Mané Bernardo”, 912 “Javier Villafañe”, 914 Alfonsina Storni, 915, 917 “Belisario Roldán”, 919 “Dr. José M. Güerci”, Barquito de papel, Escolandia, Bambi, Brotecitos, Pepín Cascarón y Trampolín.

Escuelas Públicas: EP Nº 1 Gral. San Martín, EP Nº 2 “Cnel. Tomás Espora”, EP Nº 3 Nuestra Señora del Carmen, EP Nº 4 “Héroes de Malvinas”, EP Nº 6 “Lucrecia de la Torre de Obligado”, EP Nº 7 Gral. Manuel Belgrano, EP Nº 8 Cnel. Bogado, EP Nº 10 “Domingo Faustino Sarmiento”, EP Nº 11 “Dionisio Manuel Saavedra”, EP Nº 12 “Crucero ARA Gral. Belgrano”, EP Nº 15 “Clotilde Guillen de Rezzano”, EP Nº 16 “Fragata Sarmiento”, EP Nº 20 “Juan Manuel de Rosas”, EP Nº 23 “Hipólito Yrigoyen”, EP Nº 24 “Ricardo Güiraldes”, EP Nº 25 “María Magdalena Güemes de Tejada”, EP Nº 26 “María Luisa Luchillo de Buttri”, EP Nº 27 “José Manuel Estrada”, EP Nº 28 “Juana González de Silvano”, EP Nº 29 “Mariano Moreno”, EP Nº 32 Almafuerte, EP Nº 33 Homero Expósito, EP Nº 35 José Hernández, EP Nº 36 “Maestro Antonio Millán Ramos y EP Nº 37 “Dr. José M. Güerci”.

Escuelas Privadas: Colegio de la Ciudad, Colegio del Sol, Colegio Sagrada Familia: inicial y primaria, Colegio San Pablo, Colegio Ritchie, Escuela evangélica “Dr. F. Jorge Hotton”, Instituto José Manuel Estrada: inicial y primaria, Instituto San Francisco de Asís, Instituto de Vanguardia.

Además, se sumaron a la confección de las esferas navideñas: Adultos mayores, Cooperativistas e hijos e hijas de empleados y funcionarios municipales.