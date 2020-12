En Zárate rige la Ordenanza que aplica severas sanciones a quienes realicen fiestas clandestinas e ilegales

En las últimas horas el municipio brindó detalles a la ciudadanía sobre las medidas que rigen en Zárate y los operativos que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Prevención Urbana, Gobierno y áreas de inspección municipal con el apoyo de Prefectura Naval Argentina y Policía de la Provincia.

Sobre estas acciones que dispuso el Intendente Osvaldo Cáffaro, se refirió la Secretaria Jefa de Gabinete, Dra. Florencia Diez, quien expresó: “Seguimos informando a nuestras vecinas y vecinos que existe una ordenanza que regula y sanciona la realización de fiestas clandestinas e ilegales, las mismas no se pueden llevar a cabo, como así también, los encuentros masivos. Esta acción ameritó un tratamiento especial debido a la pandemia que estamos atravesando, y ante todo pensando en el resguardo y la salud de la comunidad. Estamos en un momento donde en nuestro distrito la curva de contagios no está en crecimiento, pero esto no quita que debemos tomar conciencia, entendiendo que es un trabajo colectivo, y que debemos seguir cuidándonos. Necesitamos que las personas adultas mayores se sigan cuidando, estamos próximos a las fiestas de fin de año y las acciones de prevención deben mantenerse. El municipio no prohíbe el encuentro familiar, pero ese encuentro familiar, tiene que ser con las medidas de seguridad y cada uno de los protocolos sanitarios correspondientes para cuidarnos entre todos y evitar cuestiones mayores, ese es el sentido. Estamos activos todos los días, más aún los fines de semana, las fiestas clandestinas no se anuncian por medios tradicionales y hacemos un trabajo de inteligencia para detectarlas. Nosotros apelamos a la conciencia de todos, una fiesta clandestina es un verdadero riesgo, nunca estuvieron habilitadas, por eso se denominan clandestinas/ilegales, hoy pedimos mayor responsabilidad individual a los jóvenes y a los padres de los jóvenes para que podamos trabajar colectivamente y salir adelante” remarcó Diez.

Al ser consultado sobre los operativos en el partido, el Secretario de Seguridad del municipio, Alejandro Cimiotta expresó: “En lo que es la operatividad estamos reforzando cada acción que llevamos adelante en la nocturnidad, redoblando esfuerzos, y destacando el esfuerzo del personal que integra la Secretaría. Nosotros estamos llegando a cada uno de los lugares donde detectamos irregularidades, y respondiendo las denuncias que efectúan los vecinos. Intentamos llegar al sitio antes de que ocurra y entrevistarnos con los propietarios y organizadores para que esa posible fiesta no suceda, y en el caso que nos encontremos con la fiesta iniciada se procede a desarticularla, siempre con el apoyo de las fuerzas federales como lo son Prefectura Naval Argentina y policía de la Provincia. Llevamos 4 fines de semana consecutivos donde nos encontramos al menos con dos fiestas por noche. Pedimos un llamado a la conciencia social, a entender esta situación, la complejidad que tienen estas fiestas y el peligro de transmisión del virus, existen cuestiones de riesgo para estos jóvenes que asisten a estos encuentros donde no existe ningún tipo de control. Nosotros trabajamos fuertemente apuntando a este tipo de reuniones masivas, donde existe una intencionalidad de lucro por parte de los organizadores. Entendemos y sabemos que están permitidas las reuniones familiares con los cuidados y normas correspondientes y bajo ningún punto de vista vamos en busca de la desarticulación de esas reuniones familiares.

Estamos trabajando en una pandemia con algo inédito que nos llama a cuidar lo más importante que tenemos todos, que es nuestra vida. Esta ordenanza que rige, es de un carácter sancionatorio, donde los organizadores, o aquellos que estén pensando en organizar un evento que incumpla las normas, tomen conciencia y entiendan lo que puede significar llevarla adelante y den marcha atrás, es importante lograr disuadir previamente, de lo contrario, los dueños, responsables y organizadores deberán hacerse cargo de las multas que correspondan y que dictaminará el Juzgado de Faltas” concluyó el Secretario de Seguridad.