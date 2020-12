Cáffaro participó de la inauguración de 30 obras públicas en 12 provincias junto a Alberto Fernández y el ministro Katopodis

El Intendente Municipal, Osvaldo Cáffaro estuvo presente en el Museo del Bicentenario donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta gran inversión en obras. En dicho encuentro participó, además, el Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis e intendentes invitados a esta jornada.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, inauguró este miércoles 30 obras públicas en 12 provincias del país, por una inversión de $12.887 millones, en el marco de un plan federal que abarca a todo el país.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, desde el Museo del Bicentenario, en videoconferencia con los gobernadores de las provincias de Río Negro, Córdoba y Misiones e intendentes de distintas localidades.

El presidente Alberto Fernández durante su mensaje manifestó: “El objetivo que me propuse cuando llegué al Gobierno de hacer una Argentina más federal es algo que definitivamente estamos decididos a cumplir y es un objetivo del que no podemos claudicar”

“Estamos cumpliendo cada uno de los compromisos que asumimos y construyendo un país distinto que a todos nos ampare, que a nadie deje al margen, todos somos argentina y todos tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en el lugar donde nacimos”. “Nosotros no hablamos de brotes verdes, regamos la patria todos los días, no hablamos de segundo semestre, trabajamos en el presente todos los días, la semana que viene estaremos preparando con nuestro ministro de vivienda vamos a estar preparando nuestro plan de vivienda que es muy ambicioso, pero yo estoy seguro de que cada gobernador, cada intendente, cada intendenta, cada gobernadora, nos va a ayudar a concretar ese objetivo, que los argentinos que hoy no tienen un techo rápidamente puedan acceder a él, el estado va a estar allí, mal que le pese a algunos, cuando el estado estuvo ausente unos picaros se llevaron la alegría de los argentinos”, señalo el presidente.

Katopodis, por su parte, subrayó que el Gobierno del Frente de Todos “vino a cambiar las prioridades y a concretar obras como estás 30 que hoy estamos inaugurando, para poner al país de pie de la mano del trabajo y el desarrollo. En la Argentina de Alberto Fernández no decimos, hacemos”, manifestó el ministro de Obras Públicas.

Al describir el plan, Katopodis explicó que “se está trabajando en más de 700 municipios del país y vamos a llevar obra pública a los 2.300, con un sentido justo y profundamente federal en la distribución de los recursos”.

De acuerdo a lo programado, las obras se ejecutaron en 12 provincias: Buenos Aires (18); Catamarca (1); Chaco (1); Córdoba (1); Entre Ríos (1); Mendoza (2); Misiones (1); Río Negro (1); San Luis (1); Santa Cruz (1); Santa Fe (1); y Tucumán (1).

El Ministerio definió a las obras públicas, en un comunicado, como “motor de la reconstrucción” y apuntó que “forman parte de las 763 obras vigentes que actualmente se ejecutan en las 23 provincias y CABA, incluyen la gestión de todas las áreas de cartera y de organismos y empresas dependientes, y alcanzan una inversión estimada de $475.056 millones”. Los trabajos estuvieron a cargo la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH); del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA); y de Vialidad Nacional.