Cronograma de recolección de residuos por el feriado del lunes 7 y martes 8 de diciembre

El Municipio de Zárate informa que, debido al feriado puente de los días lunes 7 y martes 8 de diciembre de 2020, habrá cambios en la frecuencia de recolección de residuos sólidos urbanos, que realiza la Empresa ENTRE, en la ciudad de Zárate.

Se comunica a los vecinos que tienen recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes, que el día domingo 6 de diciembre, NO deberán sacar las bolsas de residuos. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 7 desde las 21:00 horas.

En tanto, quienes tienen recolección diaria diurna de lunes a sábado, el día lunes 7 de diciembre, NO deberán sacar los residuos. El servicio volverá a la normalidad el día martes 8, a partir de las 05:00 horas.

A su vez, aquellos frentistas que tienen recolección diurna los días lunes, miércoles y viernes, el día lunes 7 de diciembre, NO deberán sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el día miércoles 9 de diciembre, a partir de las 05:00 horas

Asimismo, la empresa ENTRE informa que no se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábados.