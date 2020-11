Vuelven los trenes y los micros de media y larga distancia en la Provincia: fecha y protocolos

Sólo falta publicar la resolución. Pero según informaron fuentes del gobierno bonaerense ante La Tecla la vuelta del transporte de media y larga distancia en territorio bonaerense es un hecho. La fecha pautada es el 23 de noviembre, siete días antes del inicio formal de la temporada de verano.

Se acaba la incertidumbre. Teniendo en cuenta que la temporada de verano arranca el 1 de diciembre, se oficializará en los próximos días a través de una Resolución que el transporte de media y larga distancia en la provincia de Buenos Aires regresa el venidero 23 de noviembre. Primero, será para esenciales y exceptuados; después para los usuarios en generales. Pero, para eso, fueron aprobados diferentes protocolos a cumplir tanto por parte de las empresas como de los pasajeros.

“Si bien falta la presentación y la oficialización, en un 99 por ciento se puede asegurar que los micros de media y larga distancia podrán empezar a trabajar a partir del 23 de noviembre, unos días antes del inicio formal de la temporada estival”, cuenta a La Tecla una fuente de calle 6, resaltando que esta semana se publicará la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Vale señalar que días atrás, tal como publicó este medio, se autorizó el regreso de los trenes de media y larga distancia. Los encargados de comunicar la novedad fueron el ministro de Transporte de la nación, Mario Meoni, y el presidente de Trenes Argentinos Operaciones (TAO), Martín Marinucci, quienes anunciaron que el servicio se reactivará también a partir del próximo 23 de noviembre.

En esta primera etapa los destinos serán Mar del Plata, Junín, Bahía Blanca y Bragado, además del tren a Rosario limitado hasta San Nicolás, con estrictos protocolos de sanidad y con venta de pasajes únicamente de modo on-line. Meoni explicó que durante que durante la primera semana sólo podrán viajar trabajadores esenciales y exceptuados, abriéndose la posibilidad de viajar con fines turísticas desde el 1 de diciembre. Cabe destacar que, la primera semana va a ser para escenciales y exceptuados.

“Hemos limitado la cantidad de pasajeros, en todos los casos van a tener libre un asiento de por medio, y en algunos coches van a poder viajar por grupos familiares, donde se mantendrá el distanciamiento con otro grupo familiar”, explicó el ministro, añadiendo que “en todas las formaciones habrá un coche de aislamiento preventivo en caso de que surgiera algún caso de covid en el viaje, pueda ser aislada esa persona”.

En tanto, Marinucci sostuvo que “estamos trabajando para contar con 8 servicios diarios entre Constitución y Mar del Plata. Entendiendo que vamos a seguir teniendo limitada la capacidad en las formaciones, pero también, que va haber mucha demanda para aquellos argentinos y argentinas que quieren ir a vacacionar a la costa atlántica”.

Volviendo a los micros, según informó el sitio La Plata Terminal, algunas empresas han habilitado la venta de servicios para viajar. Eso sí, las modificaciones están sujetas a las decisiones de las empresas, y del ministerio del Transporte en el marco de la pandemia por el coronavirus.

*El ministerio de Transporte dio a conocer los protocolos que deben cumplir pasajeros y empresas de transporte antes, durante y luego del viaje.

En la estación/terminal

*Deberán establecerse accesos independientes para el ingreso y el egreso.

*Habilitar salas de espera exclusivas para personas que revistan factor de riesgo.

*Deberá aumentarse la frecuencia de limpieza de baños y lugares públicos en Terminales y Estaciones, que deberá realizarse con productos desinfectantes y con una frecuencia que vaya en proporción al flujo de personas que circulen.

*Se deberá supervisar que los suministros para el lavado de manos (jabón, toallas desechables) estén siempre disponibles.

*Los locales comerciales que se encuentren autorizados a abrir, deberán cumplir las pautas generales de prevención y los protocolos específicos que correspondan a su actividad.

*Se prohíbe el acceso a salas de espera y plataformas de personas que no harán uso del servicio de transporte (familiares, amigos u otros), a excepción de aquellos que requieran asistencia. Esta medida se indicará de forma permanente por sistema de parlantes y por medios tecnológicos que se dispongan en cada caso para comunicar al público.

*El uso de ascensores quedará limitado únicamente a personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé, pudiendo hacer uso de los mismos el grupo familiar o de acompañamiento.

*Las terminales/estaciones deberán contar con espacios de aislamiento y protocolos de actuación en caso de que alguna persona presente síntomas de COVID-19.

*Las recomendaciones de prevención, tanto las pautas de ingreso como permanencia de las terminales, deberán ser difundidas en la web del concesionario y también en las pantallas y parlantes con una frecuencia de 15 minutos.

*Control de temperatura a los conductores antes de tomar el servicio y a los pasajeros antes de ingresar al ómnibus.

*Cartelería visible dentro del vehículo que indique la distancia de 1,5 mts requerida.

*La unidad deberá permanecer ventilada antes y luego del servicio.

*Las personas que no la suscriban o informen síntomas, no podrán ingresar al ómnibus.

*Personal de las terminales/estaciones está capacitado para realizar anuncios y ordenar el distanciamiento.

*Se recomienda un distanciamiento mínimo de 2 mts entre todos los actores. Esta distancia se podrá reducir a un 1,5 mts dentro de la unidad siempre y cumplan las medidas adicionales de protección de uso permanente de cubre boca, nariz y mentón y el uso de alcohol en gel o lavado de manos.

*En forma previa al ingreso del vehículo, el pasajero exhibirá:

-Servicio de transporte automotor de pasajeros internacional: DDJJ de ingreso y egreso obtenidas de la Dirección Nacional de Migraciones, conforme lo dispuesto por Disposición N°3025 del 1 de septiembre de 2020 de la Dirección Nacional de Migraciones.

-Servicio de transporte automotor de pasajeros interurbano de jurisdicción nacional: el pasajero deberá completar una DDJJ donde conste que se encuentra incurso en las causales previstas de la cuarentena.

En viaje

*La capacidad de ocupación por coche ferroviario queda limitada al 60%.

*En el servicio automotor, la ocupación queda limitada a: 37 pasajeros en Semi Cama (60%), 26 pasajeros en Cama Ejecutivo (65%) y a 18 pasajeros en Cama Suite (80%).

*Una vez los pasajeros se encuentren a bordo, personal designado por la empresa transportista informará que deben denunciar la aparición de síntomas durante el viaje a la tripulación.

*Se deberán realizar 20 renovaciones de aire por hora a través del aire acondicionado de la unidad en modo no recirculación.

*Mantas, almohadas, revistas y auriculares están suspendidos. El pasajero, si lo desea, podrá aprovisionarse de estos elementos.

*Servicio de catering, máquinas de café y jugo quedan suspendidos. El pasajero podrá aprovisionarse para alimentarse durante el viaje.

*Se deberá permanecer en el asiento durante todo el recorrido, excepto para usar el sanitario.

*El sanitario dispone de un rociador con una solución de agua y lavandina para la sanitización del lugar una vez se termine de hacer uso del baño. Deberá haber cartelería legible y en lugar visible indicando esto mismo y además que el pasajero procure mantenerse en su asiento.

*Todas las unidades cuentan con jabón dentro del sanitario. Aun así, se recomienda a los pasajeros traer consigo otros productos de limpieza y protección personal.

*Si algún pasajero presenta síntomas, será aislado con una distancia de al menos 3 mts. El conductor, que contará con un listado de centros de salud que se encuentren en la traza del viaje, deberá comunicarse al 0800-222-1002 opción 1 para recibir instrucciones sobre cómo accionar.

Al descender

*El descenso será ordenado por filas, respetando las distancias sociales requeridas.

*Al retirar el equipaje, se debe realizar una fila manteniendo la distancia social de 1,5 mts.

Para el ingreso a las provincias, se deberá contemplar los protocolos propios establecidos por las jurisdicciones locales.

*Se proveerán dársenas de arribo y de partida, debidamente identificadas, de modo que los pasajeros que desciendan no tengan contacto con los que asciendan.

-Requisitos para las empresas

*El chofer y su acompañante deberán mantener una distancia de seguridad de 1,5 mts.

*Si la unidad dispone de catre, cada chofer deberá contar con su ropa de cama personal.

*Cuando el diseño de las unidades lo permita, deberá instalarse una aislación física que separe a los pasajeros de los conductores. Ésta deberá ser de un material transparente, de manera que no afecte las condiciones de visibilidad.

*Las empresas de transporte alcanzadas por la RESOL-2020-222-APN-MTR, en todas sus operaciones de venta o reserva de pasajes procurarán utilizar medios no presenciales de compra.

*Las empresas de transporte posibilitarán que los grupos familiares adquieran pasajes para trasladarse en butacas adyacentes o de ubicación cercana sin prejuicio del distanciamiento social, que sí deberán respetar con el resto de los pasajeros.

*Teniendo en cuenta el rol fundamental como barreta térmica y aislamiento de las cortinas de las ventanillas de las unidades del transporte automotor, estas no serán removidas. Por ende, se deberán extremar las medidas de sanitización de dichos elementos.

*En cuando a los asientos de los vehículos, se deberá extremar las medidas de sanitización de dichos elementos.

*Los horarios de los servicios se programarán tomando en cuenta las tasas de ocupación de las distintas terminales de origen y destino, procurando no generar aglomeraciones de personas al ascender y descender de las unidades y en la evacuación de las terminales.

*Los operadores de servicio deberán extremar los recaudos para prevenir la propagación del Covid al personal de trabajo y a los pasajeros y pasajeras.

*El uso de barbijo o tapaboca es obligatorio en todo momento: en la estación/terminal, en viaje y al descender.

Fuente: latecla.info