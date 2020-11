Se presentó la campaña de fumigación contra el Dengue y Zica en todo el Partido

El intendente Osvaldo Cáffaro, junto a Secretarias y Secretarios de su gabinete, funcionarios de la Secretaría de Salud y representantes de Fumicenter (empresa que acompañará el proceso), presentó la campaña y el equipamiento de última generación que serán destinados para combatir el Dengue, Zica y Chikungunya.

Se trata de un programa que recorrerá todos los barrios de nuestro partido, para fumigar espacios públicos, a la vez que se le pide a la población que tome conciencia sobre esta problemática y contribuya a cuidar las áreas verdes de sus casas para la no acumulación de agua, que es donde suelen criarse los mosquitos que transmiten estas enfermedades durante el tiempo que duren las altas temperaturas.

Sobre el lanzamiento el intendente Cáffaro dijo lo siguiente: “Como todos los años, lanzamos a partir de ahora una campaña de prevención contra el Dengue y el Zica. Debemos seguir funcionando a la vez, con este problema que tenemos aún por la pandemia, donde no podemos relajarnos y es clave seguir cuidándonos. Pero el Zica y el Dengue, están presentes en nuestro territorio, el tema es combatirlos. A través de la Secretaría de Salud iremos barrio por barrio en Zárate y Lima. Vamos a desplegar este programa en cada uno de los lugares, generando conciencia, para que junto a los vecinos podamos cuidarnos cada vez más”.

“Hoy en el marco actual se da una característica particular, en la Municipalidad nos hemos equipado. Ahora disponemos de termonieblas, motofumigadoras individuales, motofumigadoras de gran escala, además, el apoyo de una empresa privada que nos acompaña, a la que le agradezco su sensibilidad de sumarse en todo este proceso. Debo agradecer a Fumicenter y el equipo de Salud, estamos en plena pandemia, pero debemos atacar a la vez al Dengue y Zica”, destacó el jefe comunal.

A la par, rescató que es fundamental que las vecinas y vecinos acompañen la labor. “Cuando todos participan, los planes marchan de forma positiva. Los programas con la participación popular, posibilitan que la toma de conciencia nos ayude, y así nos beneficiamos todos. Al funcionar así, los programas tienen menos margen para que fallen”, amplió Cáffaro.

El intendente destacó que en los abordajes territoriales que se realicen en la zona de Islas del partido, también se fumigará cerca de las viviendas en las que habitan las familias en la zona insular de Zárate.

Julián García, el Subsecretario de Planificación Estratégica de la Secretaría de Salud, precisó: “una vez más, como todos los años por indicación del intendente Cáffaro, la Secretaría inicia otra campaña de prevención contra el Dengue, que se transmite por el mosquito Aedes Aegypti y que tiene la característica de ser doméstico, apareciendo en cualquier jardín o casa. El programa busca por un lado fumigar todos los espacios públicos, barrio por barrio y, por otro lado, seguir con todas las campañas de concientización y prevención, apuntando al descacharreo, la mantención de parques, pidiendo que las vecinas y vecinos, eviten que en cualquier recipiente se acumule agua, acciones que ayudarán a que los mosquitos no proliferen en los hogares”.

“Todo depende del clima cómo evolucione, en general, la campaña se extiende hasta fines de marzo. Es vital que la sociedad tome conciencia que más allá del esfuerzo municipal, en lo cotidiano trate de mantener su jardín limpio, y no dejar botellas con agua en los jardines, entre otras cuestiones para que no permitan que se críen estos mosquitos”, amplió García.

Por su parte, Martín Lovaiza de Fumicenter, indicó lo siguiente: “Trajimos maquinaria única en el país, ultra bajo de volumen, acompañando el ecosistema y los cronogramas municipales, aplicando productos de acuerdo con la necesidad epidemiológica. Los productos han cambiado un poco, son biodegradables, a base de sustentos naturales, que enmascaran los olores que atraen el mosquito, la hembra es la que pica. Las fumigaciones pueden ser de día o de noche. En horario de calor, se refugian en la sombra y son más fáciles de atacar, porque los tenemos concentrados y no en distintos lugares volando”.