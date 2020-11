Para Paris y Gallea: “Es necesaria la apertura de los gimnasios en nuestra ciudad”

El sábado pasado, los propietarios de gimnasios y fitness publicaron una solicitada en los medios donde explicaban los pasos seguidos ante el Municipio para que les autorice a funcionar no habiendo logrado aún una respuesta positiva para retomar las actividades.

“Es inexplicable la postura del gobierno municipal de no permitir la apertura de gimnasios, centros de actividad física, pilates, cuando los mismos se han adaptado a los protocolos vigentes en estos momentos, y cuando existe un decreto del gobierno bonaerenses que los autoriza a funcionar”, señaló la diputada Sandra Paris quien el sábado recorrió varios gimnasios de Zárate donde pudo constatar el cumplimiento de los requisitos protocolares y la importante inversión económica que han hechos sus propietarios para esta adaptación. Lo hizo acompañada por la presidente del bloque de concejales de Cambiemos María Elena Gallea y del Prof. Nelson Braillard.

La concejal Gallea señaló que no encuentra razones de peso para que el intendente Cáffaro no firme el decreto para poner en marcha estos centros de actividad física siendo que en localidades vecinas como Campana, Baradero, San Pedro, San Nicolás, San Antonio de Areco están funcionando

Al tiempo señaló que le llama la atención cómo luego de siete meses de cierre de estos centros y de otras actividades comerciales -aún no habilitadas en su horario completo-, “el intendente no escucha a los directores y dueños de gimnasios y no considera la situación de la pymes zarateñas quienes pagan los impuestos, las tasas municipales, dan empleo, y en el caso de los gimnasios en particular, propician una vida sana para todas las personas. Y que el jefe comunal tampoco dé respuestas a las solicitudes, mostrando con esta actitud que día a día va cercenando las libertades y los derechos, gobernando por decreto en una situación inaudita ya que el país-pese a todas las restricciones – ha alcanzado una cifra de más de 30 mil muertos y de más de un millón de infectados”, enfatizó París.

Por último las legisladoras local y la provincial reflexionaron, “sólo nos cabe aseverar que Cáffaro se comporta con los métodos propios de los gobiernos populistas siguiendo la línea del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof”.