El Municipio advierte sobre las ciberestafas que han aumentado durante la pandemia

Durante la pandemia de Covid-19, la población ha incrementado la cantidad de actividades que realiza en internet, ello trajo consigo una situación de mayor vulnerabilidad y una notable cantidad de denuncias de ciberestafas. Estas estafas consisten en delitos informáticos que buscan engañar a una persona, a través de la manipulación informática o herramientas digitales, para obtener datos personales, bancarios y contraseñas para conseguir un beneficio económico.

Para mitigar la propagación de estos delitos, el Municipio de Zárate informa y advierte a la población sobre la existencia de estas nuevas prácticas y la importancia de tener precaución y conocimiento de ellas.

Por ello, para evitar ser estafado, ofrece los siguientes consejos y recomendaciones:

 No ingresar datos personales o bancarios en links que llegan por email.

Podrían ser fraudulentos. No aceptar beneficios en los que le pidan a cambio hacer transferencia de dinero.

 No brindar datos por teléfono, WhatsApp o SMS.

El banco tampoco puede pedir esa información.

 Si no participó de un sorteo, desconfíe de haber ganado premios.

Una modalidad común es ganar entradas y para obtenerlas confirmar su número por SMS. Esto permite robar datos del perfil de las víctimas

 No aceptar asistencia de desconocidos en cajeros automáticos

En el caso de que lo necesite, puede buscar al personal del banco. No introduzca la tarjeta si la ranura tiene elementos extraños.

 Los trámites del IFE son personales y gratuitos

Si cobra IFE, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación, nuca le pueden pedir como condición realizar una transferencia de dinero.

El Municipio de Zárate, a través de la oficina de Defensa del Consumidor, pone también a disposición de los vecinos una vía de comunicación para brindar asistencia a todo aquel que necesite realizar un reclamo o conocer sus derechos al momento de comprar un producto o contratar un servicio. Puede hacerlo al siguiente mail: [email protected] o al número de teléfono: 574010 de lunes a viernes de 12 a 15 hs.