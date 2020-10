Programa Municipios de Pie: Cáffaro participó de una videoconferencia junto al presidente Alberto Fernández y más de 140 intendentes

El intendente Osvaldo Cáffaro, participó de una videoconferencia junto al presidente de la republica Alberto Fernández y al ministro del Interior Wado de Pedro.

Mas de 140 intendentes se hicieron presentes en la reunión convocada por el gobierno Nacional, encuentro que fue acompañado, además, por el Secretario de Municipios, Avelino Zurro y el Subsecretario de Relaciones Municipales, Tato Giles.

En el marco de la crisis económica que se acentuó durante los últimos 4 años, y los afectos adversos a nivel socioeconómico que provocó la llegada del COVID-19, el Ministerio del Interior de la Nación creó, este lunes, el programa Municipios de Pie, para asistir “técnica y financieramente” a los gobiernos comunales de todo el país, quienes han visto seriamente lesionadas sus recaudaciones.

Cáffaro formó parte del encuentro, destacando esta significativa herramienta como una visión Federal de la Argentina. El foco del municipio apuntará fundamentalmente a trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional para la obtención de fondos que permitan volcarse en mejoras para nuestro partido. El objetivo del programa, será el de aportar fondos nacionales a los municipios para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante la adquisición de equipamiento, insumos y/u otros bienes de capital destinados al fortalecimiento de las acciones con incidencia directa en el desarrollo con integración regional e inclusión social.

Mensaje de Alberto Fernández a los Intendentes:

Durante la presentación de Municipios de Pie, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó al ex presidente Néstor Kirchner, y manifestó lo siguiente: “Néstor, siempre me decía que la cara más visible de la política es el intendente, y así aprendí a valorar la tarea de ustedes. Todo lo que representa un intendente, para una comunidad, y después aprendí a trabajar con los intendentes, y aprendí y conocí las dificultades de manejar la convivencia cotidiana de una comunidad que puede tener 3000 o 100.000 habitantes. Pero el compromiso es el mismo para todas las ciudades. El objetivo es ayudarlos con el lanzamiento de este plan, todos están incluidos, no me importa de dónde vienen, si son radicales, si son socialistas, si son peronistas o son independientes o son Cambiemos. Lo único que quiero saber es si quieren el mismo país que yo, que es un país más justo, más solidario y más integrado, si es así abracémonos y caminemos juntos”.