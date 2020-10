Bayer contribuye a transformar el sistema alimentario a través de la innovación en la agricultura

A pesar de los desafíos planteados por Covid-19, Bayer confirma un

progreso significativo en sus compromisos de sustentabilidad.

Las iniciativas de carbono altamente innovadoras están redefiniendo el valor

de la agricultura al recompensar a los agricultores por generar créditos de

carbono al adoptar prácticas climáticamente inteligentes.

Lanzamiento mundial de VITALA, el revolucionario primer híbrido de maíz

de baja estatura en México, para ayudar a los agricultores a producir más,

utilizando menos recursos.

Como parte de la serie de eventos virtuales para el Future of Farming Dialogue, Liam Condon, presidente de la división Crop Science de Bayer, enfatizó la importancia de los compromisos de sustentabilidad anunciados por la compañía en 2019. Condon detalló cómo el impacto del COVID-19, y la inestabilidad económica resultante, reforzaron la

necesidad de intensificar la innovación agrícola y ayudar a que la agricultura

sea parte de la solución al cambio climático, mientras se busca la seguridad

alimentaria para todos.

“La industria agrícola no es ajena a la adversidad -desde inundaciones hasta

sequías e infestaciones por plagas-, y el COVID-19 es otro recordatorio de la

necesidad que existe para crear un sistema alimentario más sustentable y

resiliente para garantizar la seguridad alimentaria”, dijo Condon. "La

innovación, la ciencia y la colaboración son clave, no sólo para resolver la

pandemia, sino que también son necesarias en la agricultura para resolver los

desafíos presentes y futuros que enfrentan los productores".

El Future of Farming Dialogue presenta una variedad de oradores de renombre

internacional del mundo académico, la industria y los medios de comunicación.

El tema central de la agenda es cómo construir sistemas alimentarios más

resilientes, acelerar las innovaciones impulsadas por la sustentabilidad y

desarrollar nuevos modelos comerciales que puedan recompensar a los

agricultores por sus servicios al ecosistema.

Condon comentó sobre los compromisos de sustentabilidad de Bayer:

“Especialmente en tiempos difíciles, es nuestra responsabilidad ayudar a

garantizar la seguridad alimentaria y reducir nuestra huella ambiental. También

tenemos que ayudar a los agricultores a hacer lo mismo, proporcionando los

productos, servicios y tecnologías necesarios para producir suficientes

alimentos, utilizando menos recursos y cuidando el medio ambiente. La clave

de esto es la innovación y es lo que seguimos impulsando”.

Para reforzar estos objetivos, la compañía lanzó recientemente productos e

iniciativas que destacan su compromiso con la innovación agrícola y la

digitalización, medidas críticas para impulsar un sistema alimentario más

sostenible. Esto incluye:

• Un modelo desarrollado externamente, pionero en la industria, que puede

medir el impacto ambiental de cualquier producto fitosanitario en

cualquier cultivo del mundo. Hasta ahora, la compañía ha utilizado este

modelo para evaluar toda su cartera y sus usos en todo el mundo para

comprender las implicaciones de sustentabilidad.

• El lanzamiento de la Iniciativa de Carbono de Bayer para ayudar a los

productores a generar ingresos mediante la adopción de prácticas específicas

climáticamente inteligentes. Bayer está acortando el camino hacia un futuro de

carbono cero para la agricultura a través de este programa piloto innovador y

colaborativo, basado en la ciencia, con el potencial de ofrecer un valor

inigualable a muchos más productores, a través de la expansión en estos

países y otras regiones del mundo.

• La reciente introducción del maíz de baja estatura en México, conocido como

VITALA. El sistema VITALA consiste en un nuevo maíz híbrido junto a mejores

prácticas en agronomía para ayudar a los agricultores de México a cultivar más

utilizando menos recursos. Bayer continúa investigando y realizando ensayos

con el objetivo de introducir variedades específicas de la región en otros

mercados que permitirán, a los agricultores de todo el mundo, experimentar los

mismos beneficios.

• La Better Life Farming Alliance, una iniciativa dirigida por Bayer para

empoderar a las comunidades de pequeños agricultores. Esta alianza le

proporciona conocimientos, insumos, soluciones financieras y acceso al

mercado. Este año se vio la expansión del apoyo a Indonesia y Bangladesh y a

nuevos servicios bancarios en India. Bayer también proporcionó semillas e

insumos para la protección de cultivos, junto con asistencia de mercado y

apoyo para las necesidades de salud y seguridad debido a COVID-19 para

pequeños agricultores en Asia, África y América Latina. Better Life Farming

también está probando e implementando enfoques de género, y creando

nuevas oportunidades laborales para los jóvenes.

Estos esfuerzos, además de muchos otros, ya están ayudando a Bayer a

cumplir sus compromisos de empoderar a 100 millones de pequeños

agricultores a través del acceso, el conocimiento agronómico, las herramientas

y las asociaciones; reducir en un 30 por ciento las emisiones de gases de

efecto invernadero producidas por cultivos clave en los principales mercados

agrícolas; y reducir el impacto ambiental de la protección de cultivos en un 30

por ciento para 2030. Para obtener más actualizaciones sobre cómo Bayer

continuará asociándose con actores clave para promover sus compromisos de

sustentabilidad, visite el Centro de sustentabilidad de Bayer.

“Al integrar la sustentabilidad a nuestras principales actividades, no solo

podemos contribuir con la seguridad alimentaria, sino también transformar la

agricultura para que pueda convertirse en parte de la solución para el cambio

climático”, agregó Condon.

Bayer continuará presentando su Diálogo sobre el Futuro de la Agricultura en

una serie virtual durante 2020 y hasta 2021. Obtenga más información aquí.