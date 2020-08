¿No se quieren ir? La ley sigue firme pero los intendentes ya piensan en la “re re” y la candidatura 2023

Un grupo de jefes comunales del interior levantaron la voz sobre la normativa votada en la gestión de María Eugenia Vidal. Planteos desde el PRO, el peronismo y la liga de intendentes independientes a la medida que solo permite dos elecciones. El tablero en la Provincia.

Luego de que, en conversación con La Tecla, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, puso sobre la mesa el debate por las elecciones indefinidas. Se sumaron nuevas voces a cuestionar la iniciativa que, en 2016, la Legislatura bonaerense sancionó.

En aquel momento se puso un freno a la cantidad de reelecciones para “terminar con los dirigentes que se perpetúan en los cargos”, según decían los sectores que apoyaron la normativa. La medida generó revuelo y dividió las aguas de la política. Lo hizo en pleno debate legislativo y perdura con el paso de los años.

Por caso, la ex intendenta de La Matanza puso blanco sobre negro en el eje de conflicto. “La limitación la tiene que poner el conjunto del pueblo”, lanzó en la edición impresa de este medio. Y detalló: “En los últimos cuatro años, las leyes que se votaron acá (Legislatura), lo único que hicieron fue limitar si un intendente fue reelegido o no, y utilizaron la reelección como una bandera de la antipolítica; porque me parece que si a un intendente, en un pueblo, la gente lo quiere, lo va a votar, y si no lo quiere, no lo va a votar. Tampoco creo en esto de enquistarse en el poder, pero quien te saca y te pone son los ciudadanos, punto”.

De esa manera, Magario liquidó: “Si hiciste bien las cosas, te van a volver a votar, si no votan a otro; y esto lo vimos con Vidal, y con los intendentes que ganaron con Vidal”.

Asimismo, desde el PRO bonaerense reconocieron que se trabaja sobre la norma que acompañaron cuatro años atrás. Fue Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, quien dio detalles sobre un trabajo partidario para buscar una solución al freno a las elecciones indefinidas.

El hombre de la Séptima Sección apuntó que existe una “interpretación de la ley que prohíbe la reelección por más de dos períodos de gobierno ya que no puede ser retroactiva”, es decir que se contabilice desde su sanción en adelante. Y agregó: “Existe un grupo de legisladores e intendentes que están en ese tema. De ser así, éste (2019) sería el primer período”. Claro está, quienes asumieron en 2015 podrían acabar con 12 años de mandato y no con 8 siempre y cuando hayan logrado revalidar las gestiones en las urnas.

Al posicionamiento del alcalde PRO del interior y la titular del Poder Legislativo, se sumaron nuevos alcaldes. En la Quinta Sección electoral, Gustavo Walker, jefe comunal de Pila, lanzó a LaTecla.info: “Yo puedo reelegir, por qué no. ¿Quién me lo va a impedir? La ley fue promulgada mucho después de 2015. La ley toma validez cuando está promulgada”.

“Cualquier diputado, senador o intendente que haya sido reelegido en 2019 tiene un mandato más, la ley fue promulgada mucho después de cuando fue aprobada. No hay discusión legal. Esto es así de acá a la China, ida y vuelta. Otra cosa es que querramos o no reelegir”, remarcó el alcalde peronista. En ese sentido, aclaró: “En mi caso no tengo intenciones de presentarme por un nuevo mandato. No me interesa”.

No obstante, insistió que “no hay discusión alguna. Si la promulgación de la ley no se hace en tiempo y forma puede ser promulgada al efecto, pero una ley de esa envergadura tiene que ser aprobada y promulgada como corresponde, sino no tiene validez”.

En tanto, en la Cuarta Sección, el jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, jugó al suspenso para referirse a su situación. “Quien sabe tal vez después de la pandemia cambien las reglas y nos dé ganas de seguir si se permite legalmente”, respondió Britos por Twitter a una usuaria de la red social, ante la consulta por una intervención suya. Toda una revelación.

Si bien la normativa se mantiene firme, cada vez son más las voces que hacen público el deseo de buscar el vacío legal que permita dar un paso hacia la nueva gestión, o al menos competir otra vez en las urnas.

Fuente: latecla.info