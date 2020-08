Cáffaro, sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos: “Somos parte de la Democracia, y estamos para defender a la gente y los espacios públicos”.

El intendente Osvaldo Cáffaro, brindó una conferencia de prensa, en la que se refirió sobre la compra por parte del Municipio del terreno Concaro y la gestión integral de RSU (Residuos Sólidos Urbanos).

Además del jefe comunal, participaron el Secretario de Gobierno municipal, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Zárate, Ariel Ríos, la concejala, Tania Caputo, Pablo Concaro, y, Rodolfo Álvarez, cómo responsable de la Cooperativa La Esperanza.

El intendente Cáffaro fue enérgico, al inicio de su exposición: “Querer nuestra ciudad, es realizar varias acciones, incluso en medio de una pandemia. Nuestro norte, es defender a los ciudadanos. Para qué existen un Poder Judicial, para impartir justicia; un Poder Legislativo, para sintetizar las expresiones de la Democracia, y para qué está el Poder Ejecutivo, para administrar la obra pública y ejecutar con equilibrio. Y la prensa, para informar todo lo que sucede, y no tergiversar las cosas. Y las Organizaciones Intermedias, para llevar su poder más abajo, siendo protagonistas de su propio destino. Eso es lo que me comentaron, lo que aprendí, lo que leí. Somos parte de la Democracia, y estamos para defender a la gente y los espacios públicos”.

“La Democracia se construye todos los días, entre diferentes actores, y hay que hacer equilibrio, agradezco a los presentes, incluso a Rodolfo Álvarez, de la Cooperativa La Esperanza. Que nos acompañaron siempre y hacen una labor magnífica, son un ejemplo, una organización solidaria donde cada uno vale uno, y hacen posible su sueño. Por culpa de un juez que está detrás de una silla, 200 familias se quedaron sin trabajo. Por ellos también estamos aquí”, añadió.

“Tengo que felicitar a Pablo Concaro, como ciudadano, porque desde la época de Aldo Arrighi, que está al tanto de lo del basural. Y esto viene de mucho más atrás, porque hace 42 años, que se viene tirando la basura en ese sitio, y queremos llevar adelante el proyecto de relleno sanitario para evitar que se gasten 17 millones de pesos por mes, en llevar la basura de Zárate al Ceamse, un alto costo para nuestras cuentas públicas, expresó el Intendente.

“Ojalá haya muchos Pablo Concaro, en nuestra ciudad, porque el apriete al que fue expuesto, no son muchos los que lo soportan, ahí está la grandeza para defender la ciudad, y defender la Democracia, ahí deben aparecer el poder judicial, legislativo, las organizaciones y la prensa. Y si se toman atajos, y no los enfrentamos, no estamos defendiendo la ciudad”, sostuvo Cáffaro.

“En 2017, el HCD autorizó la compra de este predio, y menos mal, que confiamos en la Democracia, a veces es lento, burocrático y hay discusiones, pero vamos a volver a enviar el proyecto al HCD, más allá de tener la aprobación. Desde 1978, está el basural a cielo abierto, pasaron distintas situaciones, que todos sabemos. Trazamos un plan, para pagar, 800.000 pesos por mes, en 10 años, porque podemos pagarlo. Y pasó al HCD, por pedido mío. Queremos evitar el mal gasto del dinero de los zarateños, porque enviar la basura, al Ceamse, nos sale un promedio de 17 millones de pesos por mes. Y la justicia, dijo basta para frenar la venta, desde un escritorio, sin importar la cooperativa de trabajadores. Hasta gastamos en alquilar un lugar, para que los camiones recolectores lleven la basura, seleccionarla y enviarla a 75 km, todo un disparate”, explicó.

“Hay tres temas que no se pueden dejar pasar, 1) una ONG, con nombre de un medicamento que no sabemos de qué se encarga, se presenta en la justicia y detiene todo este proceso democrático y de consensos y se toma esta decisión de clausurar el predio. Y nos dicen que en el Juzgado Federal ya sabían, que iban a prohibir el ingreso al predio. Por lo cual, legisladores provinciales y locales, sabían que esto iba a suceder. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la Democracia.

Hay legisladores con injerencia en la justicia, parte de lo que sucedió, es que cuando la política pide por favor a la justicia de rodillas, es porque estamos fallando, y es lo que sucedió. Abrieron una hendija, una puerta, a través de la complicidad de intereses económicos, Veolia, está acá, porque había gente que quería invertir, vinieron, hicimos el proyecto con funcionarios de la oposición y oficialismo, todo con transparencia. Es un camino de aprendizaje y construcción. Pedirle a la justicia, cuando no saben qué hacer, desde la oposición, eso no es Democracia; 2) Muy grave, el apriete, a través de un audio, que le enviaron a la familia Concaro. Te la vamos a hacer más grande, te va a estallar, por ejemplo. Como nosotros, en primer lugar, como intendente, y los poderes legislativos, judicial, la prensa y las organizaciones, no vamos a permitir este apriete, en plena Democracia; 3) Te di vuelta el PJ, sigue en el audio, mi bloque no va a votar. Y ahí, como intendente, hago otro paréntesis. Queremos nuestra ciudad, los que estamos aquí, siempre defendiendo a nuestros ciudadanos. Que alguien diga, Yo manejo el voto, es tremendo para la Democracia.

Cómo los concejales no tienen autodeterminación, para decidir por sí o por no, dependen de un legislador provincial, se preguntó Cáffaro. Es tremendo, lo podemos disfrazar de mil formas, no es un problema familiar, es un escándalo, una estafa al pueblo, con intereses económicos y personales atrás, por eso estamos nosotros para defender a las personas y la Democracia”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Dr. Juan Manuel Arroquigaray, dijo, que, “estamos en presencia de problemáticas que no tendrían que estar pasando, con un predio y un proyecto modelo, para el relleno sanitario y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hasta desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), tenemos todo aprobado en lo medio ambiental. Lo cual, este freno, este obstáculo, nos llamó la atención. No es bueno cuando la manipulación es protagonista en la política”.

Queremos volver a trabajar

Rodolfo Álvarez, Referente de la Cooperativa La Esperanza, señaló con cierta tristeza, que, “junto con Marcelo Pérez, el presidente de nuestra cooperativa, fuimos testigos presenciales de la clausura, algo inhumano, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Queremos volver a trabajar, y darle valor agregado a la basura, somos autónomos, y, sabemos que es posible, desde Zárate hacer un producto a partir de los residuos que le dará un plus a la tarea de la cooperativa”.

Acompañamiento de concejales del Frente de Todos

“Desde nuestro bloque, queremos darle tranquilidad a la gente y a la familia Concaro, que estamos junto a ellos. Esto es un manejo antidemocrático, y desde nuestro bloque, queremos cuidar el dinero de la gente, y utilizarlo por su bien, y sobre todo en una época de pandemia. Todas las visiones son necesarias, para enriquecer el proyecto. Pero el apriete como elemento, no se puede tolerar”. Remarcó Tania Caputo.

Mientras que Ariel Ríos, presidente del Honorable Concejo Deliberante expresó, que, “la presión que tuvo que soportar este vecino de la ciudad, no es una cuestión familiar, hay una grabación y desgrabación ante escribano público, que confirma la gravedad del hecho. Cómo también se trató de presionar a un poder legislativo a nivel local, algo que rechazamos de plano. Esto va a tener consecuencias en nuestro bloque. No puede quedar así”.

Denuncia en la Fiscalía

Mientras que Pablo Concaro, dijo, que se hizo presente en representación de su familia. “Por los hechos lamentables que sufrimos, con todo este tema del proyecto. Les agradezco a todos, al intendente y a los concejales, por el apoyo que nos vienen dando. Ante estos sucesos, a veces, uno se siente solo, y no se sabe a quién recurrir, hemos encontrado un gran apoyo. Dar a conocer estas cosas que nos afectan a todos. Ya hicimos la denuncia penal, en la fiscalía de Campana, por las amenazas”.