Patricia Moyano: “Hay que pensar que si colapsamos el sistema sanitario vamos a estar en problemas”

En conversación con la emisora local Radio Omega, la legisladora provincial Patricia

Moyano habló de la actividad en la Cámara de Diputados y la marcha opositora del

pasado lunes.

En la sesión ordinaria del pasado jueves se trató la incorporación de los agravios y

agresiones al personal de salud dentro del código de faltas, que busca proteger a los

trabajadores sanitarios en este contexto de exposición. Además, obtuvo media sanción

normativa un proyecto de ley que busca la sostenibilidad y reactivación del turismo en

la Provincia.

Al respecto, la legisladora señaló que “es un proyecto que se trabajó mucho en la

comisión que preside marcos di palma. En la cámara hay una postura determinada a

promover leyes que tengan que ver con el apoyo a los sectores más perjudicados. El

turismo es uno de ellos, que es el que más va a sufrir porque se va a demorar el inicio de

su actividad. Hay muchos distritos de la provincia que viven del turismo. Tuvo la media

sanción la normativa y seguramente va a tener el apoyo de todos los bloques. En el

senado va a pasar lo mismo, y va a ser un elemento más para paliar la situación de

aquellos que tienen su actividad económica en el turismo”.

Además, la diputada se refirió a la marcha opositora del lunes 17 de agosto, a la que

catalogó de “contradictoria, ilógica e irracional” dado el número de contagiados y

fallecidos de las últimas semanas.

“Que los vecinos y vecinas de Zárate y Lima casi no se hayan movilizado es un acto de

responsabilidad que hay que destacar. Tiene que ver con la concientización de la

necesidad de cuidarse. Como dijo Facundo Tignanelli (presidente del bloque Frente de

Todos) al finalizar la sesión: para el 24 de marzo todos los bloques nos habíamos puesto

de acuerdo para no marchar por el Día de la Memoria, pero hace unos días, habiendo

siete mil contagios diarios y más de seis mil muertes, promueven una marcha. Queda

reflejado que en realidad tiene que ver con una posición en contra del gobierno. Es una

total irresponsabilidad promover una marcha en este contexto”.

“¿Qué es lo que cambió? Si en marzo, no teniendo los números que tenemos ahora de

casos y muertes, acordamos no marchar, habría que preguntarse qué está pasando hoy,

cuál es la diferencia. Se trata de una especulación de oposición política a un gobierno

que hace ocho meses está gobernando, cinco de los cuales tuvo que afrontar esta

pandemia. No hay justificación, no hay posición de argumentos racionales”.

“Desde los distintos niveles de gobierno se está afrontando la situación de aquellos

sectores que ya venían sufriendo y que con la pandemia fueron mucho más afectados.

Eso es parte de lo que el gobierno nacional y provincial ya está trabajando. Pero hay que

pensar que si colapsamos el sistema sanitario vamos a estar en problemas. Hoy hay

imágenes en los medios de comunicación de provincias que están colapsando el sistema de salud, y ahí los únicos afectados son los vecinos que no tiene posibilidades de hacer

aislamiento en su casa y deben acudir a centros de aislamiento donde se ve afectada

toda la dinámica familiar, donde se pone en riesgo la vida”, concluyó.