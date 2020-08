CAMBIEMOS SE PREGUNTA: QUE ESCONDEN EL INTENDENTE CAFFARO Y LOS CONCEJALES DEL OFICIALISMO EN LA COMPRA DEL PREDIO DE CONCARO

Lo vivido en el día de ayer en el Concejo Deliberante fue una violación al reglamento interno y a la democracia, enfatizaron desde los bloques JxC y Cambiemos.

El concejal Marcelo Matzkin expresó, “Las cosas deben ser claras. Las votaciones se ganan y se pierden pero cumpliendo con la Ley”, “Ayer siendo las 16:22 la sesión del Concejo Deliberante en momentos en que se iba a votar la compra del predio del basural denominado “cóncaro” se cayó por falta de quorum ya que 11 de los 20 concejales considerábamos que el proyecto a votarse necesitaba más tiempo de análisis y que no podía ser votado con la urgencia que demostraba el oficialismo”.

A lo que el presidente del bloque de concejales JxC explicó, “Al expediente que respaldaba la compra le faltaba la tasación completa y asimismo hay una causa judicial por daño ambiental pendiente que a nuestro entender obligaba y requería un análisis más profundo”, “No queríamos votar negativo queríamos más tiempo de análisis. Eso era todo. Tiempo”. “Por eso ante la imposibilidad de votar en esas condiciones 11 concejales de los 20 presentes se retiraron al momento de la votación ya que sólo restaba votar ese expediente.

Por su parte la presidente del bloque de Cambiemos María Elena Gallea comentó, “La falta de quórum es una herramienta legislativa que impide que una sesión se realice sin la presencia mínima de concejales. Entonces la sesión debía ser realizada en otro momento y para ello se debía notificar de la misma a los concejales de forma fehaciente al domicilio electrónico constituido (mail) con 48hs de anticipación.* Las sesiones terminan cuando se tratan todos los temas o cuando falta quorum. En este caso la sesión se terminó y debía ser convocada a una nueva*”

“¿Qué paso? Habiendo reunido número suficiente para sesionar decidieron reanudar la sesión sin notificar a todos los concejales, violando el reglamento interno y sin importar la representación de todos”, “Esta acción nos hace pensar que el Intendente Osvaldo Caffaro, a la presidente del HCD Ana Laura Alemmann y al resto de los Concejales oficialistas no les interesa la opinión de los ediles de la oposición, elegidos por miles de vecinos para defender sus intereses”

Gallea enfatizó, “Las votaciones se ganan y se pierden pero siempre con la Ley en la mano, nunca haciendo TRAMPA. Ayer aprobaron una ordenanza solo con 9 votos a favor de un total de 12 concejales presentes.”.

Ambos Concejales coincidieron, “Fue clara la maniobra de no citar a nosotros 8 ya que de estar presentes no tenían los votos necesarios para su aprobación.”, “La aprobación de ayer es ILEGAL y para nosotros lo aprobado no tiene valor legal y así lo haremos saber a quien corresponda.”, por ultimo enfatizaron, “La democracia se construye con hechos y no con dichos, lo que hicieron Caffaro y sus Concejales fue un avasallamiento a las instituciones”